Mengkofener Schnitzel-Weltrekord: Die Stimmung ist gespalten

Im niederbayerischen Mengkofen (Lkr. Dingolfing-Landau) wurde am Wochenende das Weltrekord-Schweineschnitzel gebraten: 70 Quadratmeter groß und mehr als 1.200 Kilogramm schwer. Laut Angaben der Veranstalter blieb nichts mehr vom Schnitzel übrig. Eine Schnitzelsemmel kostete fünf Euro, der Erlös wird für den guten Zweck gespendet. Auch das Öl, in dem das Schnitzel frittiert wurde, wird an eine Raffinerie verkauft - auch hier soll der Erlös für gute Zwecke ausgegeben werden. Über 30.000 Euro sollen so letztlich gespendet werden, wie Werner Biersack, dritter Bürgermeister von Mengkofen und einer der Hauptinitiatoren, dem Bayerischen Rundfunk sagte.

Riesenschnitzel löst Umweltdiskussion aus

Während sich die Veranstalter über ihren Weltrekord freuen, wird das Thema XXXL-Schnitzel auf der BR24-Website und bei Facebook rege diskutiert.