Memorium Nürnberger Prozesse: Neuer Leiter hat große Pläne

Klein, aber fein ist der neue Arbeitsplatz von Imanuel Baumann. Das Memorium Nürnberger Prozesse ist eine Einrichtung der Museen der Stadt Nürnberg und hat sechs Mitarbeiter. Die aktuelle Dauerausstellung wurde am 21. November 2010 feierlich eröffnet. Sie zeigt die Geschichte der Verhandlung gegen die Kriegsverbrecher des Dritten Reiches auf ein paar Hundert Quadratmetern.

Nach seiner Übernahme möchte der Historiker aus Stuttgart, der 1974 im Schwarzwald geboren wurde und Kriminalhistoriker ist, mit feinen Stellschrauben die Darstellung der historischen Ereignisse optimieren.

Neue Rechercheaufgabe für das Memorium Nürnberger Prozesse

Ein gutes Beispiel sind die beiden letzten originalen Anklagebänke, auf denen die Angeklagten der Prozesse den Berichten, Aussagen und juristischen Einschätzungen folgten. Baumann ist es wichtig auch für zukünftige Ausstellungen mit diesen Originalen zu arbeiten. ER hofft, dass sie noch weitere Objekte finden: "Wir werden vielleicht wenig finden aus dem Gerichtssaal, aber vielleicht aus dem Kontext, aus den Nachlässen der Verteidiger. Das wäre eine richtige Rechercheaufgabe."

Im mit dunkelbraunem Holz getäfelten Sitzungssaal 600 im Ostbau des Nürnberger Justizpalastes gibt es für Baumann nicht mehr viel zu recherchieren. Dort, wo die Richter neues, bis dahin völlig unbekanntes Recht sprachen, wo Männer wie der heute über 100 Jahre alte Benjamin Ferenc die Anklagen gegen die Schergen und Mörder des NS-Regimes vorbrachten, soll alles so bleiben wie es ist. Das verspricht der neue Leiter des Memoriums. Die Recherchen sollen nur medial erfolgen. Als historischer Ort soll der Saal so bleiben, wie ihn die bayerische Justiz jahrzehntelang genutzt hat.

Eine Zeitmaschine per Computer

Ein Teil des Ganzen soll "augmented realitiy" sein. Das heißt: Computer-Pads sollen, wenn sie beispielsweise auf die Fensterfront zur Fürther Straße gerichtet werden, die damals dort angebrachte Richterbank einblenden. Wo bis im vergangenen Jahr die fünf Richter der Schwurgerichtskammer saßen, werden per Computer die Glaskästen der Simultanübersetzer gezeigt. "Aber", so Baumann weiter, "in den Räumen rundherum wollen wir auf den Saal und seine Wirkungsgeschichte eingehen." Also, in den Fluren, den dazugehörigen Richter- oder Beratungszimmern werden neue Ausstellungselemente zu den Nürnberger Prozessen zu sehen sein.

Neue Pläne für das Memorium Nürnberger Prozesse

Vor dem Memorium im Ostteil des Nürnberger Justizpalastes wurde eine ehemalige Autowerkstatt zum Ausstellungsgebäude umfunktioniert. Derzeit läuft im sogenannten Cube 600 eine Fotoausstellung mit Fotografien sowjetischer Militärfotografen.

Baumann hat bereits neue Pläne: Hier soll der Zusammenhang der aus der NS-Ideologie motivierten Mordanschläge mit der Geschichte des Hauses gezeigt werden. Ihm ist es wichtig zu zeigen, dass diese Terroranschläge keine Erscheinung der Gegenwart sind: "Der NSU war keine einmalige Sache, die mal aufgeploppt ist. Es gibt eine längere Tradition, die sogar unmittelbar mit dem Hauptkriegsverbrecherprozess verbunden ist. Das sichtbar zu machen, das wird das nächste große Projekt für den Cube 600 sein", sagt Baumann.

Die meisten Besucher kommen aus dem Ausland

Schon zum Haupt-Kriegsverbrecherprozess, gegen NS-Größen wie Herrmann Göring, Reichsjugendführer Baldur von Schirach, Rudolf Hess, Stellvertreter des Führers oder Joachim von Rippentrop, Reichsaußenminister, planten ehemalige SS-Mitglieder einen Anschlag. Die Alliierten deckten die Pläne allerdings auf und vereitelten das Attentat.

Baumann will das Memorium nun stärker für die Menschen in Nürnberg öffnen. Das Museum in den etwas nach hinten versetzten imposanten Sandsteinbau präsenter machen. Bisher kommen nämlich die meisten Besucher aus dem Ausland.