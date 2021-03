Memminger starten Spendenaktion für Handel und Gastronomie

Unter dem Motto "Wir spenden, du entscheidest" haben die Brüder Toni und Markus Demirci aus Memmingen ein Hilfsprojekt gestartet. Jeder kann abstimmen, welcher Laden die Unterstützung gerade am meisten verdient hätte und warum. Egal ob Café, Fitnessstudio, Modegeschäft, Beauty-Salon oder Bar. Unter allen Nominierten losen die Brüder ein Geschäft aus, an das sie 2.500 Euro spenden.

Die beiden Unternehmer wollen gerade die kleinen lokalen Händler unterstützen, die die Stadt zu etwas Besonderem machen. "Es wäre grauenvoll, wenn es irgendwann nur noch Ketten gibt und alle Innenstädte gleich aussehen", so Markus Demirci.

Mehr Aufmerksamkeit für lokale Geschäfte

Für ihn und seinen Bruder sei die Aktion eine Herzensangelegenheit. Markus Demirci führt ein Softwareunternehmen, das eng mit dem Einzelhandel zusammenarbeitet. Bruder Toni gehört ein Burgerladen am Flughafen. Beide kennen die Branche und ihre Probleme und wollen helfen.

Viele Läden hätten gerade große Angst und wissen nicht, wie es weitergehen soll. Mit ihrer Idee möchten die Demircis die Menschen auf die lokalen Geschäfte aufmerksam machen, damit sie dort einkaufen und nicht online.

Herzzerreißende Vorschläge

Die Spendenaktion läuft seit heute Vormittag. Die ersten Reaktionen sind bereits eingetrudelt - mit teils sehr bewegenden Antworten. Markus Demirci hat sich schon ein paar Vorschläge durchgelesen.

Ein Laden, der genannt wurde, sei zum Beispiel erst kurz vor Corona eröffnet worden. Der Inhaber habe seinen Job gekündigt, das ganze Ersparte in das Geschäft gesteckt - und dann kam die Pandemie. "Das bricht einem das Herz, so etwas zu lesen", sagt Markus. Die Brüder sind froh, dass ihre Aktion so gut angenommen wird. Bis 19. März kann noch abgestimmt werden.