Memminger gegen Ambulanz für Sextäter

Memminger Bürger haben am Montagnachmittag 1.677 Unterschriften an Oberbürgermeister Manfred Schilder überreicht. Sie wollen eine Ambulanz für Gewalt- und Sexualstraftäter in der Memminger Hirschgasse verhindern.

Sorgen der Anwohner

Das Evangelische Hilfswerk München plant, eine derartige Stelle in der schwäbischen Stadt einzurichten. Die Anwohner fürchten mögliche Übergriffe auf Kinder und ältere Menschen, denn ein Kindergarten und ein Altenheim liegen in unmittelbarer Nähe.

Sie sei von der Ankündigung völlig überrumpelt worden, sagte eine Anwohnerin, der Eigentümer des Hauses habe nur mit dem Hilfswerk und einem einzigen Stadtrat Gespräche geführt. Ein anderer Anlieger sorgte sich um die Anonymität der Straftäter, die dort therapiert werden sollen. In unmittelbarer Nachbarschaft des Hauses finden sich zwei Cafés sowie ein Restaurant. Ungesehen die Ambulanz betreten zu können, sei somit nicht möglich.

Betreiber hat bislang drei Ambulanzen in Bayern

Das evangelische Hilfswerk betreibt bislang drei Ambulanzen im Freistaat: in München, Würzburg und Nürnberg. Man habe gute Erfahrungen mit dem Therapieangebot gemacht, sagte ein Sprecher des Justizministeriums und wolle die Ambulanzen deshalb stärker in Bayern ausbauen. Straftäter würden durch das Programm deutlich seltener rückfällig werden.

Memmingens Oberbürgermeister Schilder will morgen Gespräche mit dem Hilfswerk und dem Justizministerium führen. Ein anderer Standort sei durchaus denkbar, sagte er, es müsse allerdings eine Entscheidung getroffen werden, die allen Beteiligten gerecht wird.