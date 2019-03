Memminger Fischertag: Gibt es bald eine Fischerkönigin?

Es ist eine Tradition, die auf das Jahr 1597 zurückgeht: Jedes Jahr am Fischertag wird in Memmingen der Stadtbach ausgefischt, um ihn danach abzulassen und zu reinigen. Seit etwa 1900 treten bei diesem Ausfischen über tausend Männer gegeneinander an – auf der Jagd nach dem dicksten Fisch.

Seit 1900 findet der Wettkampf um den Fischerkönig statt

Denn um 1900 gründete sich der Fischertagsverein und damit auch der Wettbewerb um den Fischerkönig. Diesen Titel erhält derjenige, der die schwerste Forelle aus dem Stadtbach zieht. Frauen haben bei diesem Wettkampf auch eine traditionelle Rolle: Sie warten mit einem Kübel am Ufer und nehmen den Fang der Männer entgegen.

Memmingerin will Satzung des Fischertagsvereins ändern

Doch das will eine Memmingerin nun nicht mehr hinnehmen. Sie hat einen Antrag auf eine Änderung der Satzung des Fischertagsvereins gestellt, weil sie sich durch die bisherige Satzung benachteiligt fühlt. Denn laut der Satzung ist es Frauen untersagt, als Fischerin am Fischertag in den Stadtbach zu steigen.

Rechtsanwältin stellt Gemeinnützigkeit des Vereins infrage

Nach Ansicht der Memmingerin darf der Verein Menschen nicht aufgrund äußerer Merkmale ausschließen. Deshalb hat sie die Antidiskriminierungsstelle des Bundes und eine Rechtsanwältin in Berlin eingeschaltet. Diese stellt außerdem die Gemeinnützigkeit des Fischertagsvereins infrage: Wenn dieser nur Männer an der Veranstaltung teilnehmen lasse, dürfe er auch nicht staatlich gefördert werden.

Änderung der Satzung im letzten Jahr abgelehnt

Der Vorstand des Fischertagsvereins dagegen pocht auf das Recht zur Selbstbestimmung. Heute Abend stimmt der Verein nun über die Satzungsänderung ab und damit darüber, ob es auch eine Fischerkönigin geben könnte. Im letzten Jahr hatte die Delegiertenversammlung einen solchen Antrag bereits mit großer Mehrheit abgelehnt – viele Mitglieder sahen jahrhundertealtes Brauchtum in Gefahr.