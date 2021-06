Memminger Fischertag: Gericht favorisiert gütliche Lösung

Der Streit um den Memminger Fischertag geht in die nächste Runde. In einem ersten Verfahren vor dem Amtsgericht Memmingen hatte die Klägerin Recht bekommen. Dagegen legte der Fischertagsverein Memmingen Berufung ein, die nun vom Landgericht vor großer Kulisse verhandelt wird. Wegen des im Vorfeld großen Interesses von Zuschauerinnen und Zuschauern wurde die Verhandlung vom Gerichtsgebäude in die Memminger Stadthalle verlegt. Gleich zum Auftakt machte der Vorsitzende Richter deutlich, dass er eine gütliche Einigung zwischen beiden Seiten anstrebt.

Richter: "Gütliche Einigung nicht einfach"

Eine gütliche Einigung sei nicht einfach, gibt der Richter zu. Es sei scheinbar eine "alles oder nichts"-Frage. Aber das Gericht sähe durchaus Möglichkeiten. Er trägt sieben Argumente vor, die aus Sicht der Zivilkammer, dem neben dem Richter noch zwei weitere Richter angehören, dafür sprächen: Er nennt die Wirkung in der Öffentlichkeit, die ein Urteilsspruch hätte, ebenso wie die nicht unerheblichen Kosten des Verfahrens und die Zeit, die durch eine mögliche Revision verstreichen würde. Der Rechtsfrieden in Memmingen sei auf lange Zeit dahin.

Der Richter sieht auch die Gemeinnützigkeit des Fischertagsvereins gefährdet, sollte er dabei bleiben und Frauen aus der Gruppe der Stadtbachfischer ausschließen. Zuletzt wies er auf die Möglichkeit des Güterichters hin: Dieser könnte die beiden Parteien an einen Tisch bringen und gemeinsam mit einem Vertreter der Stadt Memmingen nach einer gütlichen Einigung suchen.

Memminger Fischertag mit eigener Gruppe für Frauen?

Die Kammer hat dem Verein vorgeschlagen, darüber nachzudenken, ob nicht entweder eine eigene Gruppe für Stadtbachfischerinnen gegründet werden könnte. Oder ob es in Frage käme, einen weiteren Verein zu gründen, in dem dann nur Frauen fischen dürften oder über eine Ausnahmegenehmigung nachzudenken. Die Zivilkammer unterbrach am Mittwochvormittag die Verhandlung, um der Klägerin und de beklagten Verein die Möglichkeit zu geben, die Vorschläge zu beraten.

"Veraltete Rollenbilder" gegen "Vereinsautonomie"

Die Klägerin, selbst langjähriges Mitglied im Fischertagsverein, will nach eigener Aussage verhindern, dass Kinder mit veralteten Rollenbildern aufwachsen und deshalb erreichen, dass die Satzung des Fischertagsvereins dahingehend geändert wird, dass das traditionelle Stadtbachausfischen in Memmingen für alle Interessierten offensteht. Der Satzung des Fischertagvereins zufolge ist das bisher nur Männern und Jungen erlaubt. Das sei Diskriminierung. Der Verein wehrt sich dagegen und will in der Berufungsverhandlung das Urteil aus erster Instanz hinsichtlich Gleichberechtigung und Vereinsautonomie überprüfen lassen.

Erste Instanz im Memmingen gab Klägerin Recht

Das Memminger Amtsgericht hatte im August 2020 geurteilt, eine Tradition allein sei bei einer Veranstaltung mit herausragender Bedeutung kein zulässiger Grund für Diskriminierung. Der Fischertagsverein mit rund 4.500 Mitgliedern habe eine besondere soziale Machtstellung in der Stadt und müsse sich an den Grundsatz der Gleichbehandlung im Grundgesetz halten. Der Verein hatte sich dagegen auf die Vereinsfreiheit berufen und argumentiert, Frauen könnten sich abseits des Fischens in jedem Bereich engagieren.

Memminger Fischertag findet auch heuer nicht statt

Dieses Jahr wird der Fischertag nach Angaben der Stadt Memmingen wie schon im vergangenen Sommer coronabedingt nicht in vollem Umfang gefeiert. Das traditionelle Ausfischen des Stadtbachs werde "in keinem Fall" stattfinden, hieß es. Ganz ausfallen soll das Fest nach Angaben des Fischertagsvereins aber nicht: "Es gibt auf jeden Fall ein Alternativprogramm", sagte ein Sprecher. Über die Details habe der Verein aber noch nicht entschieden.

Tradition reicht bis ins 16. Jahrhundert

Beim traditionellen Höhepunkt des Fischertags springen die Teilnehmer jedes Jahr im Sommer in den Memminger Stadtbach und holen Forellen aus dem Wasser. Wer den größten Fisch fängt, darf sich ein Jahr lang Fischerkönig nennen. Frauen bleibt die Rolle der "Kübelmädle" am Rand des Stadtbachs vorbehalten.

Der Fischertag geht darauf zurück, dass früher der städtische Bach einmal jährlich leer gefischt wurde, um den Kanal zu reinigen. Diese Tradition ist nach Angaben des Vereins bis ins 16. Jahrhundert zurückzuverfolgen. Heutzutage kommen jedes Jahr Zehntausende Besucherinnen und Besucher zu dem Fest in die Stadt. Umstritten ist das Treiben aber nicht nur wegen des Ausschlusses von Frauen beim Ausfischen. Tierschützer kritisieren die Brauchtumsveranstaltung schon lange als Tierquälerei.