Memmingen: Verein will Urteil zu Frauen beim Fischertag annehmen

Nach Informationen des BR haben die Delegierten des Memminger Fischertagsvereins am Donnerstagabend bei ihrer Versammlung mit großer Mehrheit dafür gestimmt, das Urteil des Landgerichts Memmingen anzunehmen und keine Revision beim Bundesgerichtshof einzulegen. Das Landgericht hatte am Mittwoch in einem Berufungsverfahren die Entscheidung des Memminger Amtsgerichts bestätigt. Das hatte bereits im letzten Jahr geurteilt: Frauen dürfen nicht mehr wegen ihres Geschlechts vom Ausfischen des Stadtbachs ausgeschlossen werden.

Tradition allein ist kein Argument

Damit hatte Christiane Renz Recht bekommen, die gegen den Fischertagsverein wegen Diskriminierung geklagt hatte. Die Tierärztin ist selbst langjähriges Mitglied im Verein. Der Vorsitzende Richter am Landgericht begründete seine Entscheidung am Mittwoch damit, dass es keinen sachlichen Grund gebe, warum Frauen nicht am Ausfischen des Stadtbachs teilnehmen dürften. Auch wenn die Pflege der Tradition in der Satzung des Fischertagsvereins als Zweck des Vereins festgelegt sei, rechtfertige das keine Ungleichbehandlung der Geschlechter.

Anders als bei einem großen Sportereignis gehe es bei der Veranstaltung nicht um das individuelle Können des Einzelnen, sondern um die gemeinsame Erinnerung an die jahrhundertealte Tradition des Stadtbachausfischens. Wer den größten Fisch fange, sei hier weitestgehend "dem Zufall überlassen".