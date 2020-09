Memmingen überschreitet kritischen Corona-Warnwert

Memmingen hat den Corona-Frühwarnwert von 35 Neuinfektionen pro 100.000 Einwohnern überschritten. Nach 17 Neuinfektionen in den vergangenen sieben Tagen liege der Wert nach Angaben der Stadt derzeit bei 38,78.

Urlauber erhöhen Fallzahlen

Es handele sich bei den positiv getesteten Personen überwiegend um Reiserückkehrer aus Risikogebieten. Diese hätten sich nach der Ankunft in Memmingen sofort in häusliche Quarantäne begeben und keinen Kontakt zu weiteren Personen in der Stadt gehabt. Da es sich um einen eng umgrenzten Personenkreis handelt, habe die Überschreitung des Warnwerts keine Konsequenzen für die Allgemeinheit, heißt es.

Neue Regeln für Rückkehrer aus Risikogebieten

Gleichwohl erlässt die Stadt für Rückkehrer aus Risikogebieten eine Allgemeinverfügung, die festlegt, dass sich in Memmingen ab sofort alle Rückkehrer aus Risikogebieten direkt in häusliche Isolation begeben müssen, unabhängig davon, ob sie ein negatives Testergebnis mitbringen oder nicht. Zudem müssen sie sich nach einigen Tagen ein zweites Mal testen lassen, wenn sie die Quarantänezeit von 14 Tagen verkürzen wollen.

Herbstmarkt statt Jahrmarkt

Wegen Corona wird es in Memmingen dieses Jahr auch keinen Jahrmarkt in gewohnter Form geben. Der Memminger Jahrmarkt falle unter das Verbot von Volksfesten, das die Bayerische Staatsregierung erlassen hat, so die Stadt.

Die Memminger müssten aber nicht gänzlich auf Jahrmarktfreuden verzichten. Im Oktober soll es einen verkleinerten Herbstmarkt in der Memminger Innenstadt geben, darauf einigten sich heute Vertreterinnen und Vertreter der Stadtverwaltung sowie der Schaustellerverbände.