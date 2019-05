Memmingen: Rückgabe von NS-Raubkunst an Guggenheimer-Nachkommen

Die Stadt Memmingen hat Kunstgegenstände des jüdischen Kaufmanns Julius Guggenheimer an dessen Nachfahren übergeben. Es handelt sich um eine Miniatur aus Elfenbein (Gartenpavillon), ein Gemälde von Josef Madlener und eine Tischuhr. Nick Grant, ein Enkel Guggenheimers, der extra aus England angereist war, zeigte sich ergriffen. Er sei dankbar, Erinnerungsstücke seines Großvaters von der Stadt zurückzubekommen.

Nazis verwüsteten Guggenheimers Wohnung

Das NS-Regime hatte Guggenheimer 1938 gezwungen, seinen Textilhandel zu verkaufen. Er hatte damit kein geregeltes Einkommen mehr. Im Zuge der Novemberpogrome verwüsteten die Nationalsozialisten seine Wohnung und konfiszierten Bargeld, Sparbücher und Schmuck. Eine "Kunstkommission“ erstellte zudem Listen mit Kulturgütern. Zu festgelegten Preisen musste Guggenheimer dann sein Hab und Gut verkaufen.

Der Zufall hilft mit

Nur durch Zufall wurden die Gegenstände nun wiederentdeckt. Guggenheimer war ein begabter Hobby-Fotograf und auf einer seiner Aufnahmen ist im Hintergrund das Gemälde von Madlener zu sehen. Tatsächlich wiesen die Inventarlisten des Stadtmuseums Memmingen eben dieses Bild aus, allerdings fand es sich nicht in den Archiven.

Suche nach dem Madlener-Gemälde

Wie sich bei weiterer Recherche herausstellte, wurde das Gemälde an das Vermessungsamt verliehen. Allerdings hing es auch dort nicht an den Wänden, sondern wurde nach langer Suche und dem Hinweis eines Mitarbeiters hinter einem Schrank entdeckt. Der Leiter des Kulturamts, Hans-Wolfgang Bayer, versprach, die Provenienzforschung in Memmingen weiter vorantreiben zu wollen. Den Familien sei nicht nur Eigentum genommen worden, sondern auch ein Stück ihrer kulturellen Identität.

Guggenheimer stirbt im Konzentrationslager

Historiker schätzen, dass mehr als fünf Millionen Kunstgegenstände während des Zweiten Weltkrieges unrechtmäßig den Besitzer wechselten. Julius Guggenheimer wanderte 1939 nach Amsterdam aus, wurde aber 1943 nach Sobibor deportiert. Im Konzentrationslager wurden er und seine Frau ermordet. Seine Tochter und sein Sohn konnten sich 1939 nach England absetzen und dort ein neues Leben beginnen.