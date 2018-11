Memmingen: Mordprozess um getötete Syrerin geht weiter

Das Gericht will weitere Zeugen hören, um Klarheit in den verworrenen Fall zu bringen: Haben der Ehemann und sein Bruder die damals 35-Jährige in Memmingerberg gemeinsam umgebracht? Oder war es der Ehepartner allein? Bereits am ersten Prozesstag im September hatte dieser überraschend ein Geständnis abgelegt und seinen Bruder entlastet.

Urteil für Dezember erwartet

Nach Ansicht der Staatsanwaltschaft aber sollen die damals 50- und 59-jährigen Männer die Frau gemeinsam in eine Falle gelockt und mit einem Kabelbinder erdrosselt haben. Dann wurde die Leiche nach bisherigen Erkenntnissen in Folie gepackt, in einen Sickerschacht gelegt und mit Sand verscharrt. Erst Wochen später war der Körper der Frau entdeckt worden.

Eine Entscheidung in dem eigentlich bis 21. Dezember angesetzten Prozess könnte laut Gericht nun schon am 4. Dezember fallen.