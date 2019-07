18.07.2019, 15:18 Uhr Artikel mit Audio-Inhalten

Memmingen feiert Kinderfest und Fischertag

Das Kinderfest in Memmingen ist ein fester Termin im Stadtkalender, seit fast 450 Jahren. Heute ist es wieder soweit, am Mittag ist der große Umzug quer durch die Innenstadt gestartet. Und am Wochenende steigt schon das nächste Fest.