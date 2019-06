Memmingen: Der Eiserne Steg wird nach langem Streit abgerissen

Heute (24.6.19) beginnen die Abrissarbeiten am Eisernen Steg. Denn mit nur fünf Metern Höhe ist der Eiserne Steg zu niedrig für die künftigen Oberleitungen der Elektroloks.

Was der Eiserne Steg mit dem Eifelturm gemeinsam hat

Die Brücke in Memmingen wird mit Nieten zusammengehalten, ähnlich wie der Pariser Eiffelturm. Für manche war sie deshalb fast schon ein Wahrzeichen Memmingens. Viele Bürger hatten sich für ihren Erhalt eingesetzt, sogar eine Postkartenaktion an das Verkehrsministerium in Berlin gab es, doch vergebens. Pläne, den Steg zu erhöhen oder zu versetzen, wurden aus Kostengründen verworfen, aber auch weil sie technisch schwer umsetzbar gewesen wären.

Abriss des Eisernen Stegs dauert Monate

Der Eiserne Steg ist wegen der Abbrucharbeiten gesperrt. Bis zum Oktober soll an derselben Stelle eine neue Brücke entstehen.