Memmingen: Autofahrer kracht in geparkten Lastwagen und stirbt

Am späten Sonntagabend ist es an der A7 bei Memmingen zu einem tödlichen Unfall gekommen. Ein 20-jähriger Autofahrer krachte auf dem Parkplatz Aumühle-West in das Heck eines parkenden Sattelzugs. Die Rettungskräfte konnten dem jungen Mann nicht mehr helfen, er wurde tot aus dem Wrack seines Wagens geborgen.

Polizei: Verunglückter war zu schnell

Den genauen Unfallhergang soll ein Gutachter klären. Laut Polizei war der Verunglückte mit hoher Geschwindigkeit auf den Parkplatz gefahren. Der Sattelzug sei ordnungsgemäß abgestellt gewesen. Der Fahrer des Lastwagens blieb unverletzt.

Autobahnparkplatz stundenlang gesperrt

An den beteiligten Fahrzeugen entstand ein Sachschaden von etwa 80.000 Euro. Der Parkplatz an der Landesgrenze zu Baden-Württemberg war bis in die Morgenstunden gesperrt.