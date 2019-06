Memmingen: Abriss des Eisernen Stegs hat begonnen

Bald schon wird der Eiserne Steg Geschichte sein: Seit Montag ist er gesperrt. Bauarbeiter haben Gitter aufgebaut, damit niemand mehr die Fußgängerbrücke betreten kann. Auch der Abriss hat bereits begonnen. Die Arbeiten finden vor allem nachts statt, damit der Bahnverkehr weitergehen kann.

Bürger setzten sich für die Brücke ein

Die Menschen in Memmingen sind traurig über den Abriss. Der Steg war für viele der Weg zum nahegelegenen Freibad und darüber hinaus so etwas wie ein Wahrzeichen ihrer Stadt. Viele Bürger hatten sich für den Erhalt der Brücke Erhalt eingesetzt. Sogar eine Postkartenaktion an das Verkehrsministerium in Berlin gab es – doch vergebens. Und so mussten die Memminger nun Abschied nehmen von ihrem Steg. Katharina Standhartinger hat einen kleinen Rosenstrauß auf das Brückengeländer gelegt, bevor der Steg gesperrt wurde. "In ein offenes Grab wirft man ja auch immer einen Blumenstrauß", sagt sie.

Steg zu niedrig für neue Oberleitungen

1889 ist die Fußgängerbrücke entstanden. Wie beim Pariser Eiffelturm sind die Eisenteile mit Nieten verbunden. Der Steg spannt sich etwa 50 Meter quer über die Gleise, in einer Höhe von fünf Metern. Die Höhe ist das Problem: Da die Bahnstrecke zwischen München und Zürich elektrifiziert wird, müssen neue Oberleitungen installiert werden. Der Steg ist zu niedrig und muss daher entfernt werden. Die neue Brücke soll die Gleise und die Leitungen dann in mehr als sechs Metern Höhe überspannen.

Teil des Eisernen Stegs bleibt erhalten

Ein Teil des alten Eisernen Stegs bleibt aber erhalten: Der Aufgang beim Busbahnhof wird nicht abgerissen. Er wird Teil mit der neuen Brücke verbunden, die bis Oktober fertig sein soll.