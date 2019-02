Memmelsdorf - 77-Jährige soll Brände gelegt haben

Nach mehreren Bränden in Kellern und an Mülltonnen in der Schlesienstraße, geriet am Montagabend, dem 18. Februar 2019, die Seniorin in den Fokus der Ermittler. Sie war eine Bewohnerin des Mehrfamilienhauses, in dem an diesem Abend ein kleines Feuer im Keller entdeckt worden war.

Seniorin in Bezirkskrankenhaus eingeliefert

Zuerst sei ihr nur die letzte Brandstiftung vorgeworfen worden, so die Polizei. Zeugenaussagen hätten jedoch den Verdacht erhärtet, dass sie auch für die anderen Brände in Memmelsdorf verantwortlich sei. Über ihre Motive machte die Polizei bisher keine Angaben. Die mutmaßliche Brandstifterin wurde in ein Bezirkskrankenhaus eingeliefert.