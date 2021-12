Melodie von "Wellerman": Ein Lied für den Hofer "Wärschtlamo"

Messing-Wurstkessel, die durch die Luft wirbeln und der gelbe "Sempft", der aufs Revers eines Sakkos tropft – seit Kurzem kursiert das comicartige Musikvideo zum 150. Jubiläum des Hofer "Wärtschlamos" im Netz. Der Clip versucht mit einer ordentlichen Portion Lokalkolorit, die Tradition der Männer abzubilden, die in der Hofer Innenstadt Wiener, Debrecziner und Weißwürste aus heißen Wurstkesseln verkaufen.

Ein Seemannslied für den mobilen Wurstverkäufer

Um den Arbeitsalltag der Hofer Kultfigur einzufangen, hat Stadtheimatpfleger Leo Reichel einen Mundart-Song auf die Melodie gedichtet, die vom neuseeländischen Walfänger-Lied "The Wellerman" stammt, einem sogenannten Shanty aus dem 19. Jahrhundert.

Auf sozialen Netzwerken wie Tiktok hatte diese Melodie bereits in der Vergangenheit einen regelrechten Hype entfacht. Damals fing ein Schotte damit an, alte Seefahrerlieder in sein Handy zu singen. Sein "Wellerman"-Song wurde auf Tiktok inzwischen mehrere hundert Millionen Male angeschaut.