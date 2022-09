Mellrichstadter Rasentraktor-Rennen, die Formel 1 im Schlammloch

Etwa 400 Zuschauer wollten sich am Samstag trotz wechselhaftem Wetter das Spektakel, das Rasentraktor-Rennen in Mellrichstadt im Landkreis Rhön-Grabfeld nicht entgehen lassen. Die "Mellerschter Räumle" trugen ihr beliebtes Rasentraktor-Rennen aus – und das in ihrem Jubiläumsjahr. Seit 25 Jahren besteht die Clique, die das Rennen erfunden hat. Am Start waren in diesem Jahr allerdings nur vier Konkurrenten. Und heuer leider kein Frauen-Team wie 2019. "Es war noch nie so leicht, aufs Podium zu fahren wie in diesem Jahr", so Thomas Heid, der das Rennen moderierte.

Rasentraktor mit 76 PS

Aus Mellrichstadt waren Thorsten Gluth und Jürgen Kohl mit ihrem Gefährt dabei. Ein Rasentraktor, an dem "alles noch original ist", versichert Thorsten Gluth mit schelmischem Grinsen. "Ja, hier die Motorhaube und der Sitz, alles original." Dass das natürlich nicht ernst gemeint war, sieht und hört man. Von einer BMW haben sie den Boxermotor mit 76 PS eingebaut, den Rahmen mit Trägern verstärkt und noch zahlreiche andere Accessoires ergänzt. Mit diesem stärksten Fahrzeug im Feld haben sie sich dann auch gute Siegchancen ausgerechnet.

David gegen Goliath – wer gewinnt auf der Schlammlochpiste?

Den leistungsschwächsten Motor haben die beiden Brüder Stefan und Florian Rieß aus Sondheim vor der Rhön in ihrem Gefährt eingebaut. 20 PS bringt ihr "Traktor" auf die Straße. Aber die beiden sind Titelverteidiger und wollen auch diesmal aufs Podium. Und schon in den beiden Qualifizierungsrunden sichern sie sich die Pool-Position vor den Konkurrenten. Beim Rennen selbst müssen die Teams zusammen auf die Strecke und 20 Minuten lang ihre Runden drehen. Wobei das Schlammloch eine der Schlüsselstellen des Parcours ist. Hier bleiben die Fahrzeuge gerne auch mal stecken und verlieren viel Zeit.