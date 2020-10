Mellrichstadt: Corona-infizierte Pfleger müssen weiterarbeiten

Anfang Oktober kam die Nachricht: 22 Bewohner und Tagesgäste der Lebenshilfe-Einrichtung in Mellrichstadt im Landkreis Rhön-Grabfeld waren mit dem Coronavirus infiziert. Wie Geschäftsführer Jens Fuhl mitteilt, befinden sich aktuell sieben Erkrankte in stationärer Behandlung, zwei von ihnen müssen beatmet werden.

Mitarbeiter ebenfalls mit Corona infiziert

Auch 17 Personen, die in der Einrichtung arbeiten, sind infiziert. Ein Mitarbeiter musste ebenfalls stationär behandelt werden. Fuhl zufolge sind zwei Bewohner der Lebenshilfe Mellrichstadt genesen. Dennoch: "Die Lage hat sich noch nicht wirklich entspannt", sagt Fuhl. Zwei bislang gesunde Bewohner würden aktuell Erkältungssymptome zeigen. Sie seien nun ebenfalls auf das Coronavirus getestet worden.

Positiv getestete Mitarbeiter müssen unterstützen

Um den Pflegebetrieb aufrecht zu halten, müssen laut Fuhl derzeit auch positiv getestete Pflegerinnen und Pfleger der Einrichtung weiterarbeiten. Sie hätten bislang keine Symptome, weshalb das Gesundheitsamt Rhön-Grabfeld eine Ausnahmeregelung erlassen habe. Sie kümmern sich ausschließlich um die ebenfalls infizierten Bewohner. Dennoch würden für die Mitarbeiter strenge Auflagen gelten: So dürfen sie ihre Wohnungen nur verlassen, um zur Arbeit zu gehen. Außerdem würde es einen eigenen Ein- und Ausgang für die betreffenden Mitarbeiter geben.

Landratsamt spricht von Ausnahmefall

Das Landratsamt Bad Neustadt betont ausdrücklich, dass es sich um eine Ausnahmeregelung handelt. Laut Julia Weber von der Stabsstelle Kreisentwicklung sind die positiv getesteten Mitarbeiter symptomfrei, und versorgen unter Vollausstattung ausschließlich positiv Getestete. Die negativ getesteten Bewohner, die in einem gesonderten Trakt unter Quarantäne stehen, werden von negativ getesteten Mitarbeitern versorgt. Die entsprechende Ausnahmegenehmigungen hätte das Gesundheitsamt erteilt, da die Versorgung der Bewohner ansonsten nicht hätte sichergestellt werden können. Die Regierung von Unterfranken sei über diesen Sonderfall informiert.

Corona-Infektionen Ende September

Die ersten Infektionen in dem Wohnheim in Mellrichstadt waren am 26. September aufgetreten. In dem von der Lebenshilfe betriebenen Wohnheim leben Fuhl zufolge derzeit 17 Senioren mit Behinderung, der älteste Bewohner ist 82 Jahre alt. Acht weitere Menschen mit Behinderung besuchen eine Tagesförderstätte, wohnen aber im privaten Umfeld.