Meldestufe 4 in Mainburg an der Abens: Bevölkerung wird gewarnt

Die Regenfälle der vergangenen Tage haben auch in Niederbayern Flusspegel stark ansteigen lassen. Besonders stark ist dabei der Pegel der Abens in Mainburg gestiegen. Von 60 Zentimetern am Sonntag auf aktuell knapp 2,50 Meter, wie der Hochwassernachrichtendienst Bayern (HND) meldet. Das heißt, Meldestufe vier wurde überschritten. Diese Meldestufe bedeutet, dass bebaute Gebiete in größerem Umfang überflutet werden oder der Einsatz der Wasser- oder Dammwehr in großem Umfang erforderlich ist.

Hochwasser-Warnung an die Bevölkerung herausgegeben

Das bestätigt auch Manfred Albrecht, zuständig für den Katastrophenschutz bei der Stadt Mainburg. Es habe von Sonntagnacht bis Montagfrüh dauerhaft durchgeregnet, so sei der sprunghafte Anstieg des Pegelstands von Sonntag (60 cm) auf Montagvormittag (180 cm) zu erklären. Es wurde zunächst ein Stand von 2,10 Meter im Lauf des Nachmittags erwartet, die Pegelstände seien aber so rasch gestiegen, dass der Hochwassernachrichtendienst Bayern mittlerweile Meldestufe 4 mit einem Wasserstand von fast 2,50 Meter für die Abens in Mainburg meldet. Es seien mehrere bebaute Gebiete und Parkplätze überflutet, überall steige das Wasser, so Albrecht. Alle Modelle und Prognosen würden stark überschritten. Deshalb werde nun vom Landratsamt Kelheim und der Integrierten Leitstelle eine Warnung an die Bevölkerung herausgegeben.

Sandsäcke und mobile Plastikwände zum Schutz vor der Flut

Auch Erwin Plescher, stellvertretender Kommandant der Freiwilligen Feuerwehr Abensberg, bestätigt diese Angaben. Das Wasserwirtschaftsamt habe zunächst damit gerechnet, dass der Scheitelpunkt des Hochwassers gegen 14 Uhr erreicht sein sollte. Das Wasser steige aber derzeit sehr stark und stärker als erwartet. Die Feuerwehr sei an den neuralgischen Punkten vor Ort und sichere mit Sandsäcken sowie einem mobilen Hochwasserschutz, also Plastikteilen, die zum Schutz vor den Wassermassen aufgebaut werden.

Ursprünglich kein schlimmeres Hochwasser erwartet

Das Hochwasser sei einerseits bedingt durch den Dauerregen der letzten Nacht, aber auch durch den vielen Regen der letzten Wochen, die Böden seien gesättigt, so Albrecht. Zunächst war die Einschätzung, es sei kein Katastrophenhochwasser zu erwarten: Hohe Pegelstände von knapp über 2 Metern habe man an der Abens in Mainburg schon öfters gehabt. Ein so schlimmes Hochwasser wie 2013, als eine Höhe von fast 3 Metern erreicht wurde, erwarte man nicht. Mittlerweile habe es in Mainburg zumindest aufgehört zu regnen, man habe blauen Himmel und auch für den Tagesverlauf sei kein weiterer Regen gemeldet, so Albrecht.