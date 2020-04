Melanie Lucius ist neue Forchheimer Bierkönigin

Melanie Lucius ist Forchheims neue Bierkönigin. Wie die Tourismuszentrale mitteilt, hat sich die 34 Jahre alte Notar-Fachangestellte vor einer Jury gegen sieben Mitbewerberinnen durchgesetzt. Demnach gab es so viele Bewerberinnen wie nie zuvor.

Amtszeit der Bierkönigin wegen Corona verlänger

Anders als ihre Vorgängerinnen präsentiert Melanie I. (die Erste), wie sich Lucius nun nennt, nicht zwei sondern drei Jahre lang die Stadt Forchheim sowie die vier Forchheimer Brauereien Hebendanz, Neder, Eichhorn und Greif bei Veranstaltungen und Messen - so sie nach der Corona-Pandemie wieder stattfinden. Weil das im ersten Jahr ihrer Amtszeit wahrscheinlich kaum der Fall sein wird, aber jede Forchheimer Bierkönigin zweimal das Forchheimer Annafest erleben soll, wurde die Amtszeit von Melanie I. bereits im Vorfeld um ein Jahr verlängert.

Annafest 2020 abgesagt

Das Annafest wird traditionell um den Gedenktag der heiligen Anna am 26.07. am Kellerberg gefeiert. In den über 20 historischen Bierkellern werden alljährlich mehr als eine halbe Million Besucher gezählt. Die 180. Auflage des Festes, die im Jahr 2020 hätte stattfinden sollen, wurde wegen der Corona-Pandemie abgesagt.

Schulung durch den Gründer der Bierakademie

Melanie Lucius folgt auf Miriam Leiner. Um für ihr Amt perfekt vorbereitet zu sein, soll sie nun sobald wie möglich von Markus Raupach, dem Gründer der Deutschen Bierakademie, in Sachen Bier geschult werden. Melanie I. ist die neunte Bierkönigin der Stadt. In Forchheim wurde bereits 2005 die erste Bierkönigin gekrönt und damit so früh wie sonst nirgendwo in Oberfranken.