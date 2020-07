Melanie Huml: Bald Corona-Tests an bayerischen Flughäfen

Gesundheitsministerin Melanie Huml will kostenlose Corona-Tests für Urlaubsrückkehrer möglichst schnell an bayerischen Flughäfen anbieten. Im Interview mit der Bayern 2-radioWelt verwies sie darauf, dass die geplanten Regeln derzeit erarbeitet und am kommenden Dienstag im Kabinett besprochen werden. Die CSU-Politikerin betonte:

"Wir wollen das möglichst rasch umsetzen. Ich gehe davon aus, dass wir in den nächsten Tagen da auch beginnen können." Melanie Huml

Freiwillig und kostenlos

Die Ministerin hob hervor, dass die Tests auf freiwilliger Basis erfolgen und der Freistaat die Kosten übernimmt:

"Es ist so, dass wir als Freistaat den Reiserückkehrern ein Angebot machen, sich auch testen zu lassen, wenn sie eben am Flughafen landen. Und, dass es ein freiwilliges Angebot ist, was zu keinen Kosten führt. Aber dass es diese Möglichkeit gibt, ist uns sehr wichtig." Melanie Huml