Meitingen entscheidet für Erweiterungspläne der Lech-Stahlwerke

Insgesamt acht Stunden lang dauerte die öffentliche Sitzung des Meitinger Marktgemeinderats heute in der Sporthalle. Am Ende stand ein Ja für die Erweiterungspläne der Lech-Stahlwerke. Dazu will das Stahl-Unternehmen der Max Aicher-Gruppe 18 Hektar Bannwald roden lassen. Die Lech-Stahlwerke begrüßen in einer Mitteilung den Beschluss. Die Geschäftsführung des Unternehmens bezeichnet ihn als eine Entscheidung für einen zukunftsfähigen Produktionsstandort für Stahl.

Aufforstung von gerodeter Fläche geplant

Mit der Entscheidung sei der Weg eröffnet für nachhaltigen Klima- und Naturschutz durch Recycling und praktizierte Kreislaufwirtschaft sowie die Ansiedlung von hochwertschöpfenden Aktivitäten der Stahlverarbeitung. Der Mitteilung zufolge seien dies für die Lech-Stahlwerke strategisch wichtige Schritte zur Sicherung vorhandener und Schaffung neuer Arbeitsplätze. Obwohl das 1,3-fache der Rodungsfläche an anderer Stelle aufgeforstet werden soll, sind die Erweiterungspläne umstritten. Verschiedene Bürgerinitiativen wehren sich seit Jahren gegen das Vorhaben.

Protest der Bürgerinitiative

Für Markus Eckstein von der Bürgerinitiative Lech-Schmuttertal war die Entscheidung heute keine Überraschung. Sie habe sich im Vorfeld bereits abgezeichnet, so Eckstein. Kampflos aufgeben wollen die Gegner der Erweiterungspläne nicht. Sie behalten sich vor, ein Bürgerbegehren auf den Weg zu bringen. Vor der Halle protestierten für kurze Zeit etwa 30 Bürger gegen die Erweiterungspläne.