Meistersingerhalle als Gerichtssaal – Fassadenabriss vor Gericht

Bei der Gerichtsverhandlung in der Meistersingerhalle in Nürnberg blieb der große Ansturm an Betroffenen jedoch aus. Statt mehrerer Hundert Menschen waren nur rund 80 gekommen. Dennoch, die Entscheidung für den größeren Raum war richtig, sagte Justizsprecher Friedrich Weitner: "750 Eigentümer hätten hier ein Recht gehabt teilzunehmen. Die Justiz musste ihnen dafür eine Möglichkeit schaffen."

Dass Verhandlungen aufgrund von Platzmangel außerhalb des Gerichts stattfinden, passiere extrem selten, so Weitner. Wie auch in einem Gerichtsgebäude waren Wachtmeister vor Ort und führten entsprechende Kontrollen durch.

Eigentümer halten Fassadenabriss für unnötig

Der Hintergrund der Verhandlung: Vor rund einem Jahr wurden aus Brandschutzgründen die Fassade und die Dämmung der fünf Hochhäuser in Nürnberg-Neuselsbrunn abgerissen. Viele der Eigentümer halten den Abriss jedoch mittlerweile für unnötig. Vor Gericht wollen sie einen Beschluss aus einer Eigentümerversammlung rückgängig machen, mit dem sie der damaligen Hausverwaltung Vonovia Immobilien Treuhand (VIT) die Finanzierung von Brandschutz-Maßnahmen genehmigt hatten.

Entscheidung wird Ende Oktober erwartet

Eine Entscheidung in dieser Sache will die Richterin Ende Oktober verkünden, dann aber wieder im Justizgebäude. Das Ergebnis der Verhandlung sehen viele Eigentümer als einen ersten Schritt, wenn es in Zukunft bei weiteren Gerichtsprozessen um das Thema Schadensersatz geht. Die Sanierung der Hochhäuser kostet Millionen.