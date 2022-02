Meise vs Giftraupe: Hemau sagt Eichenprozessionsspinner Kampf an

Die Stadt Hemau im Landkreis Regensburg geht mit alternativen Methoden gegen den giftigen Eichenprozessionsspinner vor: Meisen sollen die Raupen des Nachtfalters fressen. Wie die Stadt am Donnerstag mitteilt, wurden hierfür 50 Nistkästen in der Stadt und im Gemeindegebiet montiert, um den Vögeln einen artgerechten Wohnraum anzubieten.

Im vergangenen Jahr waren über 100 Bäume von dem Schädling betroffen, sagt Bauhof-Leiter Ernst Böhm. Bislang mussten Spezialfirmen dem Eichenprozessionsspinner unter anderem mit Feuer zu Leibe rücken.

In diesem Jahr werde im Kampf gegen die Schmetterlingsraupen unterstützend eine ökologische Herangehensweise gewählt und natürliche Fressfeinde angelockt. Die Nistkästen befinden sich etwa entlang der Gemeindeverbindungsstraße zum Eichelberg, am Spielplatz im Adolf-Kolping-Ring, am Westbad, am Waldkindergarten oder am Salvatorfriedhof. Angefertigt haben die Kästen Menschen mit Behinderung in einer Einrichtung des Bezirksklinikums Regensburg.

Nesselhaare können allergische Reaktionen auslösen

Die Raupen des Schmetterlings sind mit Nesselhaaren besetzt, die bei Berührung schwere allergische Reaktionen auslösen können. In der Regel schlüpfen sie Ende April, Anfang Mai. Die Nistkästen wurden schon jetzt frühzeitig vor Beginn der Brutzeit der Meisen installiert.