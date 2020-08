"Meise" fliegt wieder: Legendärer Segelflieger ist restauriert

Die "Meise" ist ein inzwischen legendäres Segelflugzeug. Obwohl der Flieger oft gebaut worden ist, sind nur wenige davon als Museumsstücke erhalten geblieben, noch weniger sind überhaupt flugfähig.

Pilot: "Hatte Lust auf ein solches Projekt"

Umso stolzer sind David Hofmann und Johannes Fischer, dass ihnen die Restaurierung der "Meise" gelungen ist und sie damit wieder abheben können. Die beiden Segelflieger haben in Arnbruck im Bayerischen Wald zusammen mit dem Tschechen Jiri Lenik den "Vogel" restauriert und wieder in die Luft gebracht. "Ich hatte einfach Lust auf ein solches Projekt - irgendwas restaurieren, irgendwas, was vielleicht nicht jeder hat. Irgendwas, was toll fliegt, toll ausschaut, irgendwo noch einen geschichtlichen Hintergrund hat", erzählt Pilot David Hofmann.

4.000 Arbeitsstunden für Restaurierung

Mehr als 4.000 Arbeitsstunden und über 20.000 Euro haben die Eigentümer der "Meise" mit der internationalen Kennung F-CAJF in den Wiederaufbau des Seglers investiert. Ihre "Meise" ist 73 Jahre alt, fast ein halbes Jahrhundert verfiel sie als Wrack. So mussten viele Teile des Fliegers neu konstruiert und zusammengefügt werden. Unter anderem stammt eine der beiden Tragflächen aus Deutschland, die andere wurde in Frankreich gebaut. "Das passt aber zusammen, ist legal und fliegt gerade aus", lacht David Hofmann.