So können Sie bei #MeinWunschAnBayern mitmachen

Ankerzentren, Asylpolitik und Masterplan - hier lag in den letzten Monaten der Fokus der Politik in Bayern. Viele andere Themen haben dafür weniger Beachtung gefunden. Vor der Landtagswahl haben wir deshalb Menschen in ganz Bayern nach ihrem "Wunsch an Bayern" gefragt. Das Ziel: Eine Debatte über aktuelle Themen anstoßen, die die Menschen in Bayern wirklich bewegen.