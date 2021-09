Meinungsforscher zu Bundestagswahl: "So knapp war es noch nie"

Die Bundestagswahl 2021 ist ein Wahlkrimi. Nichts scheint unmöglich. Wie beurteilt ein Meinungsforscher die letzten Tage vor der Wahl? Richard Hilmer hat jahrzehntelange Erfahrung mit Umfragen. Früher bei infratest dimap, jetzt bei "policy matters". Für ihn ist diese Wahl noch spannender als die von 2002, als sich Gerhard Schröder gegen Edmund Stoiber durchsetzte.

Drei Gründe machen diese Bundestagswahl aus Sicht des Meinungsforschers so spannend, wie er im BR-Politikmagazin Kontrovers erläutert: Erstens wird es so oder so einen Wechsel an der Regierungsspitze geben. Denn Bundeskanzlerin Angela Merkel tritt nicht mehr an. Zweitens ist aus einem Zweikampf zwischen Union und SPD ein Dreikampf mit den Grünen geworden. Und drittens habe es noch nie solche Veränderungen in der politischen Stimmung so kurz vor der Wahl gegeben.

"Kandidaten müssen bis zum Schluss präsent sein"

Bis zum Schluss müssten alle Kandidaten kämpfen und präsent sein, so die Einschätzung Hilmers: "Wenn da dem ein oder anderen ein Lapsus passiert, wenn der eine oder andere nicht sonderlich überzeugend wirkt, dann kann sich da noch mal was ändern." Denn die Parteibindung der Wählerinnen und Wähler sei geschwunden, es gebe viele Unentschiedene. "Es gibt viele Leute, die schwanken auch zwischen zwei Optionen. Und das kann sich am Ende dann noch mal für die ein oder andere Partei auswirken," so Hilmer.

"Schwieriger nachzuvollziehen, was die Stimme bewirkt"

Nicht nur für die Parteien ist es ein schwieriges Rennen beim "Stimmenfang". Auch die Wählerinnen und Wähler stünden vor einer schwierigen Frage, so Meinungsforscher Hilmer. Die möglichen Konstellationen für eine Regierungskoalition sind vielfältig. Für die Bürger sei es schwierig nachzuvollziehen, was ihre Stimme im Einzelnen bewirken kann.

"Regierung am Wahlabend noch offen"

Die Parteien haben zwar Wunschkandidaten, mit wem sie sich eine Koalition vorstellen können. Aber mit wem es am Ende reicht, steht auf einem anderen Blatt. Meinungsforscher Hilmer geht davon aus, dass am Wahlabend noch offen bleibt, welche Parteien die Regierung stellen werden.