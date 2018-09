18.09.2018, 08:40 Uhr

Mein Wunsch an Bayern: "Handwerk muss gefördert werden"

Das Handwerk boomt und trotzdem gibt es ein Problem: Der Nachwuchs fehlt. Für Zimmermeister Andreas Drexler aus Bruck in der Oberpfalz ist klar, woran das liegt. Vor der Landtagswahl in Bayern sagt er, was man dagegen unternehmen muss.