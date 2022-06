"Meilenstein" fürs Klima? Würzburger Heizkraftwerk modernisiert

Rund drei Jahre haben die Modernisierungsmaßnahmen an dem Heizkraftwerk (HKW) an der Friedensbrücke in Würzburg gedauert. Dabei gab es in mehreren Schritten etliche Veränderungen in der Anlage. So wurde zunächst die bereits stillgelegte Kohlekesselanlage durch eine neue Dampfturbine ersetzt. Dann wurde die vorhandene Gasturbinenanlage modernisiert. Außerdem wurden neue Rohrleitungen, Kabeltrassen, Bühnen und Treppen montiert.

Das Herzstück des Modernisierungsprojektes ist laut der Würzburger Verkehrs- und Versorgungs GmbH (WVV) der neue Wärmespeicher. Dieser ist 46 Meter hoch und wurde in das Innere des Heizkraftwerks integriert und mit einer Wartungsplattform ausgestattet. Der Wärmespeicher hat ein Fassungsvermögen von drei Millionen Liter und kann bis zu 130 Grad Heißwassertemperatur speichern.

"Wärmespeicher wie Thermoskanne"

"Dieser Wärmespeicher erinnert ein bisschen an eine große Thermoskanne", sagt Christian Schuchardt (CDU), der Oberbürgermeister von Würzburg, bei einem Pressetermin vor Ort und hebt hervor: "Die Funktionalität, dass man überschüssige Wärme und Energie speichern kann, um sie dann an anderen Zeiten wieder abgeben zu können, ist hochinnovativ."

Heißwasserproduktion wurde von der Stromproduktion entkoppelt

Genau darum geht es letztlich erklären Armin Lewetz, der Geschäftsführer der HKW und Thomas Schäfer von der WVV. Demnach arbeitet das HKW bereits nach dem Prinzip der Kraft-Wärme-Kopplung und trägt dazu bei, die schwankende Stromerzeugung aus erneuerbaren Energiequellen auszugleichen. Durch den Einsatz des Wärmespeichers wird nun die Heißwasserproduktion von der Stromproduktion entkoppelt.

Überschüssige Wärme aus der Heißwasserproduktion kann im Wärmespeicher zwischengespeichert werden. Der Speicher wird also thermisch beladen. Bei zu geringer Heißwasserproduktion gegenüber dem aktuellen Wärmebedarf im Netz, kann die fehlende Wärme aus dem Speicher ins Fernwärmenetz abgegeben werden. So kann die Anlage sich durch den Einsatz des Wärmespeichers stärker am Strommarkt orientieren.

Ziel: Jährlich etwa 10.000 Tonnen weniger CO2-Ausstoß

Wichtig sei die Modernisierungsmaßnahme auch gewesen, weil sie einen Meilenstein zur Reduzierung von CO2-Emissionen darstellt und zum Klimaschutz in der Stadt beiträgt. Schäfer von der WVV sagt: "Wir haben zurzeit noch eine CO2-Emission von 200.000 Tonnen im Jahr. Wenn wir in Zukunft fünf Prozent einsparen, sind das jährlich etwa 10.000 Tonnen weniger." Laut Schäfer waren bei der Modernisierung sowohl ökonomische als auch ökologische Ziele wichtig. Durch das neue System sei beispielsweise auch weniger Gas nötig. "Wir können mit weniger Gas dieselbe Menge Energie erzeugen. Weniger Gaseinsatz führt wiederum zu weniger CO2 Emission", beschreibt Schäfer.

Anlage ist bereits in Betrieb

Lewetz erklärt, dass die Modernisierungsmaßnahmen 48 Millionen Euro gekostet haben. Investiert haben die Stadtwerke mit einer hohen Bundesförderung. Die modernisierte Anlage befindet sich seit etwa einem halben Jahr in der Erprobungsphase und ist bereits in Betrieb. Bis Ende August 2022 sollen noch die letzten Projektpunkte abgeschlossen werden. Laut Lewetz stehen etwa noch bestimmte Messungen und Abnahmen aus. "Die Phase bisher zeiget aber, dass die Performanz aktuell klasse ist", so der HKW-Geschäftsführer.