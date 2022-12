"Meilenstein" für Südostlink: Tennet beantragt Genehmigung

Nicht immer war es für die Stromnetz-Betreiberfirma Tennet angenehm, nach Essenbach im Landkreis Landshut zu kommen. Dort, wo der Südostlink eines Tages enden soll. Oft mussten Tennet-Vertreter hier viel einstecken, sich Kritik aus der Bevölkerung anhören. Anders an diesem Freitag: Da zeigte sich der Netzbetreiber in Feierlaune auf einer Pressekonferenz mit Podiumsdiskussion, moderiert von Tennet selbst, mit strahlenden Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern in der ersten Reihe.

Tennet erwartet Baubeginn 2024

Ende November, das war der Anlass für die strahlenden Gesichter, wurde der erste Abschnitt der Erdkabelleitung in den Gemeinden Essenbach und Niederaichbach fertig geplant und zur abschließenden Genehmigung an die Bundesnetzagentur übergeben. Noch im nächsten Jahr sollen alle weiteren Abschnitte folgen.

Tennet-Direktor Thorsten Dietz sprach von einem "großen Meilenstein". Der Südostlink biege nun auf die Zielgeraden ein, zumindest auf Seiten der Planung. Die soll in einem Jahr dann vollständig abgeschlossen sein, "das ist dann die Baufreiheit". Anfang 2024 dann rechnet Tennet mit dem tatsächlichen Baubeginn.

Nach seiner Fertigstellung soll über die Stromtrasse dann grüner Windstrom aus dem Norden nach Niederbayern fließen - auch durch Oberfranken und große Teile der Oberpfalz.

Wirtschaft hat Energiekosten im Blick

Raus aus der Kohle, zugleich zunehmende Elektrifizierung – das sei die große Herausforderung, hieß es noch einmal. Der Ausbau der erneuerbaren Energien sei dabei nur der erste Schritt, denn die gewonnene Energie müsse auch verteilt werden. Um Bayern attraktiv zu halten, sei viel zu tun, so Thorsten Dietz. Kurzum: Es brauche die großen Gleichstromprojekte, um den Strom von Norden nach Süden zu verteilen.

Einigkeit darüber herrscht bei den Netzbetreibern und der Wirtschaft. Viele Betriebe seien aufgrund steigender Energiekosten aber schon jetzt in ihrer Existenz bedroht. Diese Kosten und die Versorgungssicherheit seien die entscheidenden Faktoren für die Standortwahl von Unternehmen, betonte Jutta Krogull, Geschäftsführerin der vbw Niederbayern. Und auch der Vizepräsident der IHK Niederbayern, Hans Graf, betonte, dass er die Freude über die Fortschritte bei der Umsetzung des Südostlink grundsätzlich teilen könne. Er betonte aber zugleich, dass die dringend benötigte Versorgungssicherheit eigentlich schon lange gegeben sein sollte.

Wachsende Akzeptanz für Südostlink

Dass der Südostlink nicht längst steht, begründete Staatskanzleichef Florian Herrmann (CSU) auch mit der Beteiligung der Bürger in den betroffenen Kommunen. Es sei unter anderem ein wichtiger Aspekt für die Akzeptanz in der Bevölkerung gewesen, die Stromtrasse vollständig als Erdkabel umzusetzen. Das sei nun gelungen.

Zudem besteht eine größere Akzeptanz für den Südostlink neuerdings auch innerhalb der Staatsregierung. Beispiel: Wirtschaftsminister Hubert Aiwanger (Freie Wähler), der selbst im Landkreis Landshut lebt. Er zählte lange Zeit zu den Gegnern der Stromtrasse, doch nun spricht sich Aiwanger für den Südostlink aus. Wörtlich sagte Aiwanger dem BR bei einem Besuch des Netzbetreibers Tennet in Dachau: "Der Südostlink wird gebaut, und wenn er da ist, ist es besser, als wenn er nicht da ist." Eine Haltung, die in der Stromtrassen-Gemeinde Essenbach zumindest irritiert aufgenommen wird. Der Blick in die Zeitungen genüge, darin sei dokumentiert, wie wechselhaft die Meinungen bestimmter Minister ausfielen, so Essenbachs Bürgermeister Dieter Neubauer (CSU). Namentlich erwähnte er Aiwanger aber nicht.

Tennet betonte Wichtigkeit des Netzausbaus

Ein Vertreter von Tennet erklärte, der Krieg in der Ukraine habe zu einem Umdenken in der Staatsregierung geführt. Der Politik sei inzwischen bewusst, wie wichtig der Netzausbau ist.

Die Gleichstromleitung Südostlink soll Bayern ab 2027 mit Strom aus nord- und ostdeutscher Windenergie versorgen und dafür durch Teile Oberfrankens, der Oberpfalz und Niederbayerns verlaufen. Der Bereich um Landshut ist in den bisherigen Planungen der Endpunkt der Trasse. Lange gab es hier großen Widerstand gegen die Stromautobahn. "Entschieden wird’s oben, ertragen wird’s hier unten", sagte Bürgermeister Neubauer.

Zwar sei versucht worden, die Bürger einzubeziehen – die seien aber auseinanderdividiert worden. Der Vorwurf: Die Gespräche mit Mandatsträgern auf kommunaler, Landes- und Bundesebene seien getrennt voneinander geführt worden. "Eine gesplittete Kraft ist schwächer als eine Einheit", so Neubauer. Angesichts des Stroms, der aus Norddeutschland fließen soll, übte er sich schon jetzt in norddeutscher Rhetorik: "Wat mutt, dat mutt."