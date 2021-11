Lehrerverband: Maskenpflicht im Unterricht dringend notwendig

Heinz-Peter Meidinger, Präsident des Deutschen Lehrerverbands aus dem Landkreis Rottal-Inn, hat im Interview mit dem Bayerischen Rundfunk die Politik im Hinblick auf die Pandemiebekämpfung kritisiert: Sie kümmere sich nicht um die Empfehlungen der Fachleute, eine erneute Maskenpflicht auch im Klassenzimmer werde erneut zu spät eingeführt.

"Keine Alternative zur Maskenpflicht im Unterricht"

Meidinger hofft heute auf einen Kabinettsbeschluss zur Intensivierung der Maßnahmen an Schulen. Dies hätte viel eher geschehen müssen. Die Politik solle sich am Robert Koch-Institut orientieren, dieses empfehle schon seit zwei Wochen Maskenpflicht im Unterricht. Laut Meidinger gebe es keine Alternative zur Maskenpflicht im Unterricht, auch wenn dies für Schüler und Lehrer eine Einschränkung bedeute. Jetzt, "wo in Bayern die Zahlen durch die Decke gehen" und es vollgestopfte Klassen ohne Mindestabstand und Luftfilter gebe, sei die Maske der wirksamste Infektionsschutz. Eine Nicht-Einführung hält er deshalb für verantwortungslos.

"Freedom-Day" im Frühjahr?

Der Lehrerverband sah die Abschaffung der Maskenpflicht im Klassenzimmer immer skeptisch, aber man hoffte auf Raumluftfilter. Nun sei die Situation anders als zu Beginn des Schuljahrs, man könne nicht mehr so gut lüften, zu wenige seien geimpft, man stehe am Beginn der vierten Welle. Jetzt gehe es darum, "gut durch den Winter" zu kommen. Einen "Freedom Day" für die Schulen sieht Meidinger frühestens im Frühjahr, wenn ausreichend Kinder und Jugendliche geimpft sind.

Schulen sind laut Meidinger "Pandemietreiber"

Die Aussage vom letzten Schuljahr, Schulen seien keine Treiber der Pandemie, gehöre korrigiert, so der ehemalige Gymnasialdirektor in Deggendorf: In der Altergruppe der Schüler gebe es dreimal höhere Inzidenzen als in der Gesamtbevölkerung, es gebe heftige Schulausbrüche. Darauf müsse man reagieren, so Meidinger. Man solle nicht die Zunahme schwerer Erkrankungen auch bei Jüngeren oder Schulschließungen riskieren. Deshalb fordert Meidinger, die Schutzmaßnahmen wieder hoch zu fahren. Außerdem müssten sich alle Erwachsenen, bei denen das möglich ist, impfen lassen: "Alle sind gefordert!"

Meidinger hofft, dass es nicht wieder zu Schulschließungen und Homeschooling kommen wird, das sei aber noch nicht sicher. Man habe derzeit ein Déjà-vu Erlebnis zum vergangene Schuljahr: Damals hatte man auch die Maskenpflicht abgeschafft und die Infektionszahlen gingen nach oben. Nun hofft der Lehrerverband darauf, mit der Impfung für Kinder unter zwölf Jahren sowie einer Maskenpflicht auch im Unterricht die Zahlen wieder zu senken.

Krankenhausampel kein Gradmesser für Infektionen an Schulen

Von der Politik fordert Meidinger einheitliche Kriterien zur Intensivierung der Gesundheitsschutzmaßnahmen an Schulen, die bei unterschiedlichem Infektionsgeschehen zu unterschiedlichen Regelungen führen. An einer Berufsschule, an der 100 Prozent der Schüler geimpft seien, brauche es beispielsweise keine Maskenpflicht. Aber es gelte eine generelle Maskenpflicht für alle oder keinen. Was die Politik derzeit hier mache, sei kein sachangemessenes Vorgehen.

Die Krankenhausampel sei laut Meidinger kein geeigneter Gradmesser für das Infektionsgeschehen an Schulen. Bis die Fälle im Krankenhaus gelandet seien, gingen die Infektionszahlen an den Schulen durch die Decke.

💡 Hintergrund:

Die bayerische Staatsregierung will heute auf die drastisch gestiegenen Corona-Infektionszahlen reagieren und Verschärfungen bei den Eindämmungsmaßnahmen beschließen. Unter anderem soll die Maskenpflicht für Schülerinnen und Schüler im Unterricht wieder eingeführt und die Krankenhaus-Ampel als Indikator für die Auslastung der Kliniken - bisher nur landesweit verfügbar - regionalisiert werden.

Außerdem hat Ministerpräsident Markus Söder (CSU) vorgeschlagen, den Zugang zu öffentlichen Veranstaltungen in den Hotspots nur noch für Geimpfte und Genesene (2G) zuzulassen. Hierbei kamen ihm die besonders betroffenen Kommunen der Landesregierung allerdings bereits zuvor.

Am vergangenen Freitag hatten bereits mehrere besonders stark betroffene Landkreise Südbayerns und die Stadt Rosenheim entsprechende Maßnahmen beschlossen, am Dienstag zogen die Landkreise und kreisfreien Städte im gesamten Regierungsbezirk Niederbayern nach. In den betroffenen Kommunen ist die Auslastung der Krankenhäuser und ihrer Intensivstationen bereits wieder am Anschlag, die Kommunalpolitiker sprachen von einer Situation, die "zunehmend dramatisch" werde.