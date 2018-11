Meidinger fordert Verlässlichkeit vom neuen Kultusminister

Die CSU muss nach ihrem Verlust der absoluten Mehrheit drei Ministerien abgeben: Eins davon ist das bedeutsame Kultusministerium. Es geht an den Koalitionspartner, die Freien Wähler. Das wundert den Präsidenten des Deutschen Lehrerverbandes Heinz-Peter Meidinger. Im BR-Interview sagte der Direktor des Robert Koch Gymnasiums in Deggendorf, das Kultusministerium sei eines der zentralen Ministerien. Umso überraschender sei es, dass die CSU dieses Ministerium den Freien Wählern überlässt.

"Es ist ja das Ministerium, in dem die Länder noch die größte Gestaltungskraft haben in der Bildungspolitik." Heinz-Peter Meidinger

Vom neuen Kultusminister fordert Meidinger für die Zukunft vor allem Verlässlichkeit und keine Reformhektik an Bayerns Schulen.

Meidinger gibt Sibler Note 2

Meidinger stellt dem scheidenden Kultusminister Bernd Sibler (CSU) ein gutes Zeugnis aus. Dieser habe es in seiner relativ kurzen Amtszeit geschafft, wieder Ruhe in Bayerns Schulen zu bringen. Er sei unheimlich präsent vor Ort gewesen. Das hätten alle beteiligten Schüler, Lehrer und Eltern sehr geschätzt. Insofern, so Meidinger, stelle der scheidende Kultusminister auch hohe Maßstäbe an seinen Nachfolger. Der neue bayerische Kultusminister müsse für weitere Lehrerstellen an Bayerns Schulen sorgen. Der Bedarf sei hoch, so der Präsident des Deutschen Lehrerverbandes. Nicht nur wegen der zu großen Klassen im Freistaat. An den bayerischen Schulen gebe es derzeit einen gewaltigen Schülerzuwachs, der auch in den kommenden Jahren anhalten werde.