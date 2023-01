"Mehrwöchiges Martyrium" im Gefängnis: Insassen verurteilt

Weil sie einen Mitgefangenen wochenlang geschlagen, gedemütigt und durch Fußtritte massiv verletzt haben, hat das Landgericht Hof am Dienstag zwei Häftlinge der JVA Hof zu mehrjährigen Haftstrafen verurteilt. Für die beiden mehrfach vorbestraften Männer sei ihr Mitgefangener ein "leichtes Opfer" gewesen, der ihnen "völlig ausgeliefert" gewesen sei, sagte der Vorsitzende Richter in der Urteilsbegründung.

Nach Corona-Ausbruch: Häftlinge rund um die Uhr in der Zelle

Zum einen war der Mann erstmals im Gefängnis und habe die ungeschriebenen Gesetze innerhalb der Zellen nicht gekannt. Zum anderen habe er kaum Möglichkeit gehabt sich zu wehren – "außer durch einen Hilferuf durch die Essensklappe in der Zellentür". Denn die Übergriffe der beiden Angeklagten auf ihr Opfer ereigneten sich zum Jahreswechsel 2021. Wegen eines massiven Coronaausbruchs bei Gefangenen und Wachpersonal der JVA Hof mussten damals alle 180 Insassen mehrere Wochen lang rund um die Uhr in den Zellen bleiben.

Geöffnet wurde nur zum Duschen alle drei, vier Tage, so der Richter – ansonsten kontrollierte das Wachpersonal nur dreimal am Tag bei der Essensausgabe durch die Türklappe. Auf Nachfrage des BR ist das Justizministerium der Meinung, dass der Mann sich jederzeit an das Wachpersonal hätte wenden können. Feststeht, dass bei den kurzen Blick-Kontrollen den JVA-Bediensteten nicht aufgefallen ist, wie die Gefangenen mit ihrem Opfer umgegangen sind.

Tritte mit Lederschuhen in den Genitalbereich

Er wurde unter anderem von den ihnen gezwungen, nackt auf der Toilette zu schlafen. Die erste Nacht habe den Mann sehr zermürbt. Um wieder in seinem Bett schlafen zu können, habe er dann eingewilligt, dass die beiden Mithäftlinge ihn mit zehn Tritten mit Lederschuhen in den Genitalbereich malträtierten. "Wie verzweifelt muss ein Mensch sein, der solche Tritte freiwillig über sich ergehen lässt", fragte der Anwalt des Opfers während des Prozesses. Erst als der coronabedingte Dauereinschluss Mitte Januar 2022 beendet wurde, bat der Mann Mitgefangene aus anderen Zellen um Hilfe, die dann umgehend das Wachpersonal informierten, der Mann wurde ins Krankenhaus gebracht.

Tritte mit Folgen: Opfer kann keine Kinder mehr Zeugen

Wer von den beiden Angeklagten wie oft zugetreten hat, ließ sich während der Hauptverhandlung nicht mehr feststellen, da die beiden Angeklagten sich gegenseitig beschuldigten und ihr Opfer mit dem Rücken zu ihnen gestanden hatte. Feststeht aber, dass die Tritte lebenslange Folgen für den 34-Jährige haben. Laut eines Sachverständigen kann er auf natürlichem Wege keine Kinder mehr zeugen.

Das "rücksichtslose Vorgehen in dem mehrwöchigen Martyrium" wertete das Gericht beim 30-jährigen Angeklagten als gefährliche Körperverletzung, versuchte schwere Körperverletzung und Nötigung und verurteilte ihn zu fünf Jahren Haft. Der 24-Jährige Mitangeklagte wurde wegen Beihilfe zu zwei Jahren verurteilt. Davon müssen sie aber kaum etwas im Gefängnis absitzen. Da beide Männer eine "erhebliche Drogenvergangenheit" aufweisen, ordnete das Gericht die Unterbringung in geschlossenen Entzugskliniken an. Die beiden Angeklagten haben das Urteil noch im Gerichtssaal angenommen.