Mehrweg-Pflicht: Etabliert sich der "Augsburger Becher"?

Schnell im Restaurant oder Imbiss um die Ecke Essen und Trinken mitnehmen – "take away" und "to go" ist praktisch und beliebt, aber produziert sehr viel Abfall. Täglich entstehen 770 Tonnen Einwegmüll in Deutschland. Um diese Müll- und Plastikflut einzudämmen, sind seit Anfang des Jahres viele Restaurants, Imbisse und Cafés verpflichtet, neben den üblichen Einwegverpackungen auch Mehrweg-Becher und -Schalen anzubieten.

Zum Artikel: Mehrweg bei "To go": Kunden können sich entscheiden

Viele Gastrobetriebe haben bereits Mehrwegverpackungen im Angebot, sagt Daniela Ziegler vom Bayerischen Hotel- und Gaststättenverband Dehoga. Aber andere seien noch dabei. Den Betrieben stehe es dabei vollkommen frei, für welche Mehrwegverpackungen und Anbieter sie sich entscheiden. Bekannte Mehrwegsysteme sind etwa Recup/Rebowl, Recircle und Vytal.

Stadt Augsburg setzt auf den "Augsburger Becher"

Die Stadt Augsburg möchte ein örtliches Mehrwegsystem für Kalt- und auch Heißgetränke etablieren - den "Augsburger Becher". Christian Schulze vom Augsburger Abfallwirtschaftsbetrieb wirbt bei den Gastronominnen und Gastronomen für das Mehrwegsystem als eine gemeinsame und auch "identitätsstiftende" Lösung für Augsburg. "Wir wollen lokale, nachhaltige Kreisläufe und eine Wertschöpfung schaffen", sagt Schulze.

Der Augsburger Becher durchlief in den vergangenen Monaten eine Pilotophase. Bei der Kanuslalom-WM im Sommer war er erstmals getestet worden. Man habe 350 Kilogramm PET einsparen können, so gut wie alle Becher wurden auch wieder von den Kundinnen und Kunden zurückgebracht, sagt Schulze.

Nur zehn Betriebe bieten bislang den "Augsburger Becher" an

Der Mehrwegbecher wird mittlerweile von zehn Gastrobetrieben in der Innenstadt gegen zwei Euro Pfand angeboten. Den "Augsburger Becher" gibt es in drei verschiedenen Größen, er besteht aus Polypropylen und kann laut Stadt bis zu 300 Mal wieder befüllt werden – danach wird er zu 100 Prozent in der Region recycelt. Auf dem Becher sind die Köpfe verschiedener bekannter Persönlichkeiten mit Augsburger Bezug zu sehen. So beispielsweise Fugger, Brecht, Mozart, der Kopf eines Kanuten und die Friedenstaube.

Die Stadt möchte weitere Gastrobetriebe für den "Augsburger Becher" gewinnen, denn alleine in der Innenstadt gebe es an die 100 Restaurants, Imbisse oder andere "To go"-Anbieter. So könnte ein einheitliches, örtliches Pfandsystem etabliert werden, was auch von Vorteil für die Kundinnen und Kunden wäre. Doch dazu brauche es nun die Unterstützung der Gastronominnen und Gastronomen vor Ort, die sich an dem Projekt beteiligen und den "Augsburger Becher" anbieten.

Dehoga: Mehrweg-Pflicht ist Herausforderung und Chance

Daniela Ziegler vom Bayerischen Hotel- und Gaststättenverband findet den "Augsburger Becher" gut. Denn das Motto des Verbandes ist: "Der beste Abfall ist der, der gar nicht erst entsteht". Die neue Mehrwegangebotspflicht in der Gastronomie sei eine Herausforderung, aber gleichzeitig auch eine Chance. "Sie ist ein Beitrag zum Umwelt- und Klimaschutz und zur Vermeidung von Müll", sagt Ziegler. Doch nach der Corona-Pandemie, mitten in der Energiekrise und dem Arbeitskräfte-Problem sei das Thema Mehrweg sehr stiefmütterlich behandelt worden.

Seit 1. Januar 2023 sind deutschlandweit Restaurants, Bistros und Cafés, die Essen für unterwegs oder To-go-Getränke verkaufen, dazu verpflichtet, ihre Produkte auch in Mehrwegverpackungen anzubieten. Dabei darf laut Bundesumweltministerium die Mehrwegvariante nicht teurer sein als das Produkt in der Einwegverpackung. Von der Pflicht ausgenommen sind laut Ministerium kleinere Geschäfte, in denen insgesamt fünf Beschäftigte oder weniger arbeiten und die eine Ladenfläche von nicht mehr als 80 Quadratmetern haben. Diese Betriebe müssen jedoch ihren Kundinnen und Kunden ermöglichen, eigene mitgebrachte Mehrwegbehältnisse befüllen zu lassen.

Bußgeld von bis zu 10.000 Euro bei Verstößen

In Bayern sind die Kreisverwaltungsbehörden, also Landratsämter und kreisfreie Städte, für die Kontrolle der Einhaltung der gesetzlichen Mehrwegangebotspflicht zuständig. Verstöße können laut Bayerischem Umweltministerium mit einer Geldbuße bis zu 10.000 Euro geahndet werden. Daniela Ziegler vom Gaststättenverband weist die Gastronomen darauf hin, das Thema Mehrweg also nicht auf die lange Bank zu schieben und zeitnah anzubieten.

Mehrweg: Kommt das Pfandchaos?

Die Mehrwegpflicht könnte allerdings zu einem Flickenteppich an Anbietern und Pfandsystemen führen - und zu wenig Akzeptanz bei den Kundinnen und Kunden. Um das zu verhindern, bemüht sich etwa der Verein "Nachhaltiges Nordschwaben" darum, dass Gastronomen in den Landkreisen Dillingen, Donau-Ries und Günzburg für einen von zwei Anbietern für Mehrwegverpackungen entscheiden, nämlich Recup/Rebowl oder Vytal.

So soll es in den Landkreisen möglichst viele Rückgabestellen und damit mehr Einheitlichkeit geben. Lorenz Stöpfel vom Verein "Nachhaltiges Schwaben" erklärt: "Seit vergangenem Sommer haben wir die beiden Systeme laufen. Eines geht mit App für die jüngere Generation, das andere mit Bargeld für die ältere Generation. Die Anbieter haben nicht nur Becher, sondern decken die ganze Geschirr-Breite ab."

Die Gastronomen im Landkreis Dillingen würden die beiden Mehrweg-Systeme bereits stark nachfragen, an die 50 Betriebe seien schon an Bord. Dasselbe wolle man nun auch in den Landkreisen Donau-Ries und Günzburg erreichen. Und das Wichtigste sei: Auch die Gäste nehmen das Mehrweg-Angebot bislang gut an.