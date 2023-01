Mehrweg-Pflicht: Dieser Landkreis zeigt, wie's klappen kann

Ein herzhafter Eintopf steht auf dem Speiseplan der Metzgerei Wölfel. Der Familienbetrieb aus Schwarzenbach an der Saale beliefert mit dem Mittagessen hauptsächlich Rentner in der Umgebung. Juniorchef Thomas Wölfel füllt die Portionen ab – und benutzt dafür kaum mehr dünne Einweg-Schüsseln, sondern hauptsächlich Mehrweg-Geschirr.

Erst seit dem Jahreswechsel müssen wieder verwendbare Behälter zusätzlich zu den Wegwerf-Schüsseln angeboten werden. Doch die Familienmetzgerei aus der oberfränkischen Kleinstadt zählt zu den Vorreitern, denn schon seit anderthalb Jahren nutzen die Wölfels Mehrweg-Geschirr. Nach einer Info-Veranstaltung des Abfallzweckverbands Hof haben sie sich für das System des Kölner Startup "Vytal" entschieden – wie auch andere Metzger, Bäcker und Gastronomen in der Region Hof-Wunsiedel.

Weniger Verpackung – mehr gespart

Rund 5.600 Einweg-Verpackungen hat die Schwarzenbacher Familienmetzgerei dadurch bisher eingespart. Das lässt den Müllberg schrumpfen – und rechnet sich auch direkt für den Handwerksbetrieb.

"Wir sparen rund 40 Prozent der Kosten ein, weil wir Mehrweg benutzen." Thomas Wölfel, Juniorchef Metzgerei Wölfel

Für Kunden komplett kostenlos

Für die Gesamtausstattung mit den robusten, warmhaltenden Kunststoff-Schüsseln und -Bechern plus Infoflyer zahlen die Ausgabestellen wie Metzger, Bäcker, Fastfood-Ketten oder beispielsweise Kantinen einmalig 150 Euro an das Verleihsystem. Pro Füllung kommen dann jeweils kleinere Cent-Beiträge dazu. Für die Kunden hingegen ist das Ganze es komplett kostenlos – anders als zum Beispiel bei dem System "Recup" fällt bei "Vytal" kein Pfand an. Abgewickelt wird die Ausgabe der Becher und Schüsseln direkt via App auf dem Smartphone.

Funktioniert auch ohne App

Und bei Stammkunden funktioniert es auch ohne App. Gerade für ältere Menschen, die eventuell nicht so technikaffin sind, bietet Chefin Barbara Wölfel an der Metzgereitheke eine Art Kreditkarte mit einem QR-Code zum Registrieren an.

Kunden sind begeistert

Die Mehrweg-Schüsseln kommen nicht nur an der heißen Theke zum Einsatz – sondern auch beim normalen Verkauf von Aufschnitt und Fleisch. Kundin Uschi Hühnel zum Beispiel lässt sich gerade in einer Dose eine Schweinelende verpacken, in die zweite kommen Salami und Schinken. Sie ist ganz begeistert von dem System: "Da wurde echt eine Lücke im Angebot geschlossen. Es für mich als Kundin ganz unkompliziert und ich spare einfach die Verpackungen." Es sind ganz genau 266 Behälter, die dank des Ausleihsystems nicht auf dem Müll gelandet sind - die App auf dem Handy der Kundin führt eine exakte Statistik.

Rückgabe in ganz Deutschland

Sie erinnert auch an die Angabe – nach spätestens 14 Tage müssen die Essensbehälter wieder zurückgebracht werden. Ansonsten werden 10 Euro abgebucht. Doch das sei noch nie der Fall gewesen, sagt Kundin Silke Köppel. Und es wird künftig noch einfacher:

"Wir merken, dass sich immer Restaurants und andere Betriebe anschließen, da kann man die Sachen leicht überall abgeben." Silke Köppel, Mehrweg-Geschirr-Nutzerin

Egal, ob bei dem System mit der App oder dem Pfand-Modell: Bei den verschiedenen Systemen gibt es inzwischen mehrere tausend Abgabestellen in ganz Deutschland. Das heißt, die Metzgerei in Schwarzenbach nimmt auch einen Coffe-to-Go-Becher zurück, denn ein Kunde in Berlin bekommen hat – und die Fleisch-Schüssel könnte auch in der Pizzeria für den Salat zurückgegeben werden.

Auch für Pizza oder Sushi

Im Mai 2021 hatte der Bundestag das Gesetz verabschiedet, das Betriebe mit Essen und Getränken zum Mitnehmen ab dem 1. Januar 2023 verpflichtet, zusätzlich zum Einweg-Behälter auch Mehrweg-Geschirr anzubieten. Verschiedene Verleihsysteme haben seitdem innovativ reagiert, erklärt Hermann Knoblich vom Abfallzweckverband: "Es gibt nicht nur Schüsseln und Becher in verschiedenen Größen. Sondern zum Beispiel geteilte Behälter oder Verpackungen für Sushi oder Pizza." In Hof bieten seit Sommer auch mehrere Eisdielen die kühle Erfrischung im Mehrweg-Becher statt in der Wegwerf-Variante an.

Noch Ausnahmen für kleine Betriebe

Inzwischen ist auf der Landkarte des Verleihsystems in Hof auch eine Pizzeria zu finden - obwohl sie es noch gar nicht müsste. Denn vorgeschrieben ist das Mehrweg-Angebot bislang nur bei Plastikverpackungen – also zum Beispiel für beschichtete Kaffeebecher oder die Plastik-Schüssel, aber nicht beim blanken Pizza-Karton oder der Papierverpackung für den Burger. Daneben gibt noch weitere Ausnahmen: "Betriebe mit bis zu fünf Mitarbeiter und weniger als 80 Quadratmeter müssen es kein Mehrweg-Geschirr anbieten. Aber sie sind verpflichtet, die mitgebrachten Behälter der Kunden anzubieten", so Hermann Knoblich vom Abfallzweckverband Hof.

Aufklärung direkt an der Theke

Der Abfallzweckverband Hof berät Firmen bei der Umstellung und informiert auch die Verbraucherinnen und Verbraucher über das neue Gesetz. Denn ob die Müllberge tatsächlich kleiner werden, das liegt nun nicht nur an der Gastronomie, sondern an jedem Einzelnen, betont Knoblich. Die Firmen müssen Mehrweg anbieten – nutzen müssen es aber am Ende die Verbraucherinnen und Verbraucher. Bei einer kurzen Umfrage in der Metzgerei äußern eigene Kunden auch Bedenken, dass die Handhabung der wiederwendbaren Behälter zu umständlich sei. Auch ihnen bietet Barbara Wölfel mit ihrem Team direkt an der Fleischtheke Aufklärungsarbeit in Sachen Nachhaltigkeit an - und informiert über die Handhabung des Systems.