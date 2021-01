Mehrmals havariertes Güterschiffs bei Passau wird entladen

Nachdem ein rumänisches Güterschiff auf der Donau bei Passau innerhalb von drei Tagen zweimal havariert war, wird es nun in einer Großaktion mithilfe von Baggern entladen. Die Feuerwehr pumpt währenddessen unaufhörlich Wasser, das durch ein Leck in das Schiff dringt, hinaus. Die Bergungsaktion wird sich noch hinziehen, heißt es.

Leeres Schiff kommt dann zum Reparieren in die Werft

Wie Rudolf Bauer, der Leiter der Wasserschutzpolizei Passau, dem BR mitteilte, liegt das Schiff etwa einen Kilometer unterhalb der Schleuse Kachlet. Sobald die etwa 1.000 Tonnen Kunstdünger auf ein anderes Frachtschiff umgeladen sind und das beschädigte Schiff obenauf schwimmt, kann es nach Linz in die Werft gebracht werden. Das muss die zuständige Reederei aber noch endgültig entscheiden, so Bauer.

Güterschiff auf Grund gelaufen

Kurz vor der Schleuse Kachlet bei Passau war das Güterschiff am Montagvormittag wegen eines Fahrfehlers des Kapitäns auf Grund gelaufen. Weil das Donauwasser in der Nacht auf Dienstag stieg, konnte sich das Güterschiff in den frühen Morgenstunden selbst befreien.

Kapitän steuert Schiff in zu niedriges Wasser

Bereits am Samstagmittag hat das Schiff zwischen Hängebrücke und Schanzelbrücke den Boden gestreift. Der Kapitän hatte es fälschlicherweise in einen zu niedrigen Bereich der Donau gesteuert, so die Polizei. Das dabei entstandene Leck war kleiner als das zweite, weswegen das Schiff zunächst weiter Richtung Bayernhafen fahren konnte. Zwei Kilometer später - auf Höhe der Schleuse Kachlet - kam es dann am Montag zum zweiten Unfall. Der Kunstdünger sollte nach Gent in Belgien geliefert werden, so der Leiter der Wasserschutzpolizei Passau.