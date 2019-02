Mehrheit im Würzburger Stadtrat gegen US-Tankstellen-Abriss

Die Tankstelle könnte nun zur Erinnerung an die ehemals dort stationierte US-Garnison erhalten bleiben. Am 21. Februar soll nun im Stadtrat diskutiert werden, ob zumindest ein Teilerhalt in Frage kommt. Egal wie die Entscheidung ausfällt, es stehen auf jeden Fall hohe Kosten im Raum. Wie Stadtbaureferent Benjamin Schneider vorrechnete, würde der Rückbau der ehemaligen Tankstelle der "Leighton Barracks" rund 1,1 Millionen Euro kosten. Der vollständige Erhalt der 1952 errichteten Tankstelle am ehemaligen Flugfeld wäre aber noch teurer: zirka 2,6 Millionen Euro.

Auch Teilerhalt wäre teuer

Auch bei einem Teilerhalt, so Schneider weiter, sei wohl damit zu rechnen, dass die Bundesanstalt für Immobilien bei der Stadt Würzburg eine Nachforderung von rund 100.000 Euro erhebt. Denn beim Ankauf des ehemaligen Kasernengeländes war an dieser Stelle noch eine Grünfläche und keine Bebauung vorgesehen.

Erhalt der Tankstelle könnte Grüngürtel gefährden

Bedenken äußern deswegen vor allem die Mitglieder der Grünen Fraktion, einer Erhaltung der ehemaligen Tankstelle als letztes sichtbares Relikt der Stationierung der US-Armee in Würzburg zuzustimmen. Denn bliebe die Tankstelle erhalten, könnte der dort geplante Grüngürtel nicht verwirklicht werden. Er ist aber Bestandteil des Konzepts zur Nachnutzung des Geländes der Landesgartenschau, die 2018 auf dem Areal der ehemaligen Leighton-Barracks rund 700.000 Besucher angezogen hatte.

Denkmal oder kein Denkmal?

Kurz vor Ende der Landesgartenschau im Oktober 2018 hatte sich in Würzburg ein Aktionsbündnis zum Erhalt der US-Tankstelle gegründet, die für einen "American Diner" genutzt wurde. Im Untergeschoss war eine Geschichtsausstellung zum Hubland untergebracht. Bisher kamen rund 2.700 Unterschriften gegen einen Abriss zusammen. In Fachkreisen herrscht Uneinigkeit, ob es sich bei der ehemaligen US-Tankstelle um ein Denkmal handelt. Während Stadtheimatpfleger Hans Steidle das bejaht, spricht das Landesamt für Denkmalpflege dem Zweckbau die Denkmalschaft-Eigenschaft ab, weil wesentliche Teile, wie zum Beispiel das "Flugdach", nicht mehr erhalten sind.