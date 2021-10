Antrag fordert neues Verkehrskonzept in Würzburger Innenstadt

Idee: Mehr Grünflächen, mehr Sitzmöglichkeiten

Doch das Thema Parkplätze ist nur eines von vielen, in dem insgesamt siebenseitigen Antrag. Die freigewordenen Flächen in der Innenstadt sollen zum Teil begrünt werden. Sitzgelegenheiten sollen entstehen, genauso wie Fahrradstellplätze. Der Antrag sieht jedoch auch einen Fußgängerbeauftragten bei der Stadt Würzburg vor. Hierfür soll nach Vorstellung der Fraktionen eine neue Stelle geschaffen werden. Aufgabe des neuen Mitarbeiters wäre es beispielsweise die Verkehrssicherheit für Fußgänger zu erhöhen.

Straßenbahn soll häufiger fahren

Beim ÖPNV sieht das Konzept eine Taktverdichtung der Straßenbahnen vor. Der dünner getaktete Sommerfahrplan soll künftig entfallen. "Ein verdichtetes Angebot mit abgestimmten Fahrplänen wird gerade auch die Bewohner aus dem Landkreis zum Umstieg einladen", so Stadtrat Joachim Spatz (FDP). Ähnlich wie für Studierende soll es aus Sicht der Stadträte auch für Auszubildende zukünftig ein Semesterticket geben.

Nicht alle Fraktionen unterstützen Antrag

Die Fraktionen, die das Konzept vorgestellt haben, kommen zusammen auf 29 Stadträte. Das wäre eine klare Mehrheit. "Ich glaube die Menschen haben genug von der Polarisierung", sagt Würzburgs dritter Bürgermeister Martin Heilig (Grüne) über die ungewohnte Einigkeit unter den Antragsstellern. Aus dem Stadtrat fehlen nur CSU, SPD und AfD. Es gibt Kritik.

Der SPD-Fraktionsvorsitzende Alexander Kolbow bemängelt, dass er erst am Abend vor der Veröffentlichung von dem Konzept erfahren hat. Eine Entscheidung innerhalb so kurzer Zeit sei nicht möglich gewesen. Auch Wolfgang Roth, Fraktionsvorsitzender der CSU, kritisiert das Vorgehen: "Ich kenne nichts Schriftliches, keine Details." Erst am Mittwochmorgen sei er informiert worden.

CSU und SPD üben Kritik

Auch inhaltlich haben Kolbow und Roth Kritikpunkte. SPD-Stadtrat Kolbow sieht viele Schnittmengen mit dem Antrag, bei denen man "im Grunde nach nicht weit weg" wäre. Allerdings hält er wenig davon, die Talavera in einen Bezahlparkplatz umzuwandeln. Wolfgang Roth von der CSU sieht das ähnlich. Seine Fraktion hatte sich immer wieder für den Erhalt von Bezahl-Parkplätzen in der Innenstadt ausgesprochen. Andere Punkte des Antrags, zum Beispiel die neuen Stellflächen am Quellenbachparkhaus, befänden sich längst in Planung.

Bereits kommenden Donnerstag soll über das siebenseitige Papier im Stadtrat abgestimmt werden. "Ich erwarte, dass es jetzt wirklich losgeht", sagt Stadtrat Raimund Binder (ÖDP). Die antragsstellenden Fraktionen hoffen, dass einzelne Maßnahmen dann noch im Haushalt für das nächste Jahr untergebracht werden können. Der Abstimmung könnte noch einmal eine lebhafte Diskussion vorausgehen.