Mehrheit für Landshuter Wohnbaugesellschaft in Sicht

Trotz des schlechten Abschneidens der SPD bei der Landtagswahl können sich die Sozialdemokraten zumindest in Landshut ein wenig freuen. Nach dem derzeitigen Stand wird es eine Stimmenmehrheit für den vorrangig von der SPD angestrebten Bürgerentscheid für eine Städtische Wohnungsbaugesellschaft geben.

Es sprachen sich am Wahlsonntag bislang mehr als 16.000 Wähler dafür aus (65,99 %). Das Endergebnis steht noch aus. Ausgezählt sind 68 von 75 Stimmbezirken - ein eindeutiger Trend, der sich nach Einschätzung des Wahlamtes höchstwahrscheinlich nicht mehr umkehren wird. Klar war außerdem, dass das erforderliche Quorum erfüllt wird.

Der OB ist dagegen

Damit ist das Ergebnis des Bürgerentscheids für ein Jahr für den Stadtrat bindend. Dieser hatte sich bislang mehrheitlich - ebenso wie OB Alexander Putz (FDP) - gegen die Gründung einer Wohnungsbaugesellschaft ausgesprochen.

Die SPD hat sich dieses Thema schon seit Jahren auf die Fahnen geschrieben. Aus Sicht der SPD könnte eine städtische Wohnungsbaugesellschaft schneller und flexibler arbeiten und außerdem leichter Kredite aufnehmen.

Bodenkirchener Bürger lehnen Windkraftnutzung ab

In Bodenkirchen im Landkreis Landshut haben die Bürger am Sonntag über die Zukunft der Windkraftnutzung in ihrer Gemeinde entschieden. Dabei ging es um die Frage möglicher Voruntersuchungen auf dem Gemeindegebiet. Eine Mehrheit von 56,4 Prozent der abgegebenen Stimmen war dagegen. Die Kritiker halten die möglichen Standorte unter anderem für wenig geeignet und fürchten die Möglichkeit eines Windparks.