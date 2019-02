Knappe Mehrheit der Bayern gegen längere Ladenöffnungszeiten

Das Ergebnis: Eine Mehrheit der Befragten ist dagegen - 56 Prozent der Befragten wollen eher keine oder auf keinen Fall eine Änderung. Nur 38 Prozent plädieren eher oder vollkommen für eine Lockerung.

Studenten eher dafür, Ältere eher dagegen

Besonders ältere Menschen in Bayern sind dafür, die bestehende Regelung beizubehalten. Sowohl in der Altersgruppe 50- bis 64 als auch bei der Altersgruppe 65+ sprechen sich mehr als 60 Prozent gegen eine Lockerung aus. Bei jüngeren Altersgruppen - 18-29-Jährige, 30- 39-Jährige und 40-49-Jährige – sind zwar jeweils über 40 Prozent für längere Ladenöffnungszeiten – doch auch hier liegen jeweils die Gegner in der Tendenz knapp in der Mehrheit.

Aufgeteilt nach Berufsgruppen sind es vor allem Studenten, die sich eine Lockerung wünschen. Sie sind die einzigen, die mehrheitlich für längere Ladenöffnungszeiten sind.