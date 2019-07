Mehrheit der Bayern für späten Start der Sommerferien

Auch in diesem Jahr gibt es wieder verschiedene Starttermine für die Sommerferien. Als letzte Bundesländer gehen an diesem Wochenende Bayern und Baden-Württemberg in die sechswöchige schulfreie Zeit. Die unterschiedlichen Starttermine für die Ferien stehen seit jeher in der Kritik. Während 14 der 16 Bundesländer durchwechseln, haben Bayern und Baden-Württemberg die letzte Phase quasi für sich gepachtet. Bayerns Bürger sind damit recht zufrieden.

Mehrheit der Bayern für späten Ferienstart

Die Mehrheit (51,8%) befürwortet, dass der Freistaat zusammen mit Baden-Württemberg als letztes Bundesland in die Sommerferien startet. Rund jeder fünfte Bayer (20,3%) hingegen bewertet den späten Ferienbeginn negativ. Das geht aus einer repräsentativen Umfrage des Meinungsforschungssinstituts Civey für BR24 hervor.