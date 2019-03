Mehrgenerationenhaus Schwebheim hofft auf Sieg bei Wettbewerb

Ab 15.30 Uhr können die Menschen im Mehrgenerationenhaus in Schwebheim einen Livestream zum Finale mitverfolgen. Das Mehrgenerationenhaus Schwebheim ist mit dem Projekt „Geburtstagstreffen mit Geschichten, die das Leben schrieb" nominiert. Bürgerinnen und Bürger über 65 Jahre werden an ihrem Geburtstag in das Mehrgenerationenhaus zu einem von Engagierten ausgerichteten Fest eingeladen. Dabei sollen sie ermuntert werden, eine Geschichte aus ihrem Leben zu erzählen. Diese werden aufgeschrieben und gesammelt.

Mehrgenerationenhaus gegen Einsamkeit

Älteren Menschen wird mit einem niedrigschwelligen Angebot ein Schritt in die Gemeinschaft des Mehrgenerationenhauses ermöglicht. Das Projekt soll Einsamkeit vorbeugen und ist eine Anerkennung der Lebensgeschichten der Seniorinnen und Senioren.

Bundesweiter Wettbewerb der Mehrgenerationenhäuser

Bei dem Wettbewerb des Bundesfamilienministeriums haben sich 78 Mehrgenerationen aus ganz Deutschland beworben. 16 sind nun im Finale. Bundesweit gibt es 540 Mehrgenerationenhäuser. Bei dem Wettbewerb geht es darum, gesellschaftlichen Zusammenhalt, Bildung, Beratung und Betreuung oder Integrationsarbeit bestmöglichst zu leben. Neben einem Preisgeld von 2.000 Euro winkt dem Gewinner-Haus ein Besuch von Bundesfamilienministerin Franziska Giffey.