Mehrgenerationenhaus Haßfurt im Finale für Deutschen Kita-Preis

Das Mehrgenerationenhaus in Haßfurt gibt es seit zwölf Jahren. Und es ist eine Erfolgsgeschichte. Ständig wurden seitdem die Angebote erweitert. "Wir haben mit zwölf begonnen, jetzt sind es schon 60", blickt Gudrun Greger zurück, die das Haus aufgebaut hat. Die Gruppen sind offen und kostenlos, Anmeldungen nicht nötig, jeder kann kommen - und weit mehr als 60.000 Mal nutzen Besucher jedes Jahr die vielfältigen Möglichkeiten, mit denen das Haus Familien im Landkreis Haßberge entlasten und unterstützen will.

Mehr Bedarf in Corona-Pandemie

Zum Beispiel durch die sogenannten Familientreffs. "Anfangs gab es zwei und jetzt 16", nennt die Leiterin weitere Zahlen. Oder der Treff für Jung und Alt. Georges Hertel ist über 70, er hat Fragen zu seinem Smartphone. Hannah Baunacher ist knapp 20, sie hat Lösungen für ihn. Baunacher kam über den Bundesfreiwilligendienst in das Mehrgenerationenhaus. Gerade jetzt ist diese Einrichtung nötiger denn je. "Wir verbringen viel mehr Zeit am Telefon, um zu beraten und an Kinder ranzukommen", sagt Greger.

Einsamkeit als großes Thema

Geschlossene Schulen und Kindergarten, Familien auf engstem Raum - die festangestellten Mitarbeiterinnen müssen aufmuntern, besprechen, beim Homeschooling helfen. „Wir unterstützen viel mehr als vor der Pandemie." Denn Corona hat vor allem eines verdeutlicht: "Das Thema Einsamkeit betrifft auch die Kleinen, also Kinder und Jugendliche", so Gudrun Greger, "früher dachten auch wir, dass dies nur ein Thema für ältere Menschen ist. Aber das stimmt nicht, Einsamkeit betrifft alle Generationen.“

Angebot für Flüchtlinge

Ganz besonders auch Aaya (11 Jahre) und Armani (9 Jahre), zwei Flüchtlinge aus dem Bürgerkrieg in Syrien. Ihre Mutter ist tot, der Vater allein erziehend. Er arbeitet als Pfleger in Haßfurt. Damit sie am Nachmittag nicht allein zu Hause sitzen, bietet ihnen das Haus Freizeitangebote an. Zwei der mehr als 100 ehrenamtlichen HelferInnen, die das Haus unterstützen, stricken mit ihnen und unterstützen sie beim Lesen deutscher Bücher.

Netzwerk zur Unterstützung

Zur Seite steht der Einrichtung zudem ein interdisziplinäres Netzwerk von Unternehmerinnen und Unternehmern aus der Region. Dazu zählen Frauen- und Kinderärzte, eine Rektorin, Hebamme und Ergotherapeut. Und Fabiola Ruß. Die Logopädin hilft Kindern, schult aber auch die Mitarbeiterinnen, damit sie ihr Wissen an ihre Besucher weitergeben. „Mit diesem Expertennetz haben wir ein Alleinstellungsmerkmal", bekräftigt Gudrun Greber. Für sie ist dieses Bündnis ein hervorragendes Beispiel für den "Zusammenschluss einer Institution mit der Zivilgesellschaft" und zugleich "ein Mehrwert für Chancengerechtigkeit für Kinder und Jugendliche."

Frühkindliche Bildung

Frühkindliche Bildung ist dem Haßfurter Haus besonders wichtig. Regelmäßig kommen Mütter mit Kleinkindern, singen und spielen gemeinsam und tauschen sich aus. Mit interner Arbeit und externer Hilfe schnürt das Mehrgenerationenhaus gleichsam ein Gesamtpaket für die frühkindliche Bildung, gestaltet Bildungsübergänge und geht auf alle Bedürfnisse rund um die Kindesentwicklung ein. Das Haus in Hassfurt steht oft bis 22 Uhr offen. Und bis zu 65 Stunden in der Woche. Beratung, Betreuung und Bildung sind Leitmotive seiner Arbeit.

Entscheidung im Mai

Träger ist das Rote Kreuz, finanziert wird die Einrichtung vom Bund, der Stadt Haßfurt und dem Landkreis Haßberge. Mit seinen vielen Angeboten wurde das Mehrgenerationenhaus für den Deutschen Kita-Preis 2021 in der Kategorie „Lokales Bündnis" nominiert. Bis Ende April muss das Team einen Bericht über all seine Aktivitäten abliefern, dann bewertet eine Jury seine Arbeit. Ob Haßfurt zu den Preisträgern gehört, wird voraussichtlich Mitte Mai bekannt gegeben.