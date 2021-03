Mehrfamilienhaus in Schweinfurt nach Brand evakuiert

In der Nacht von Samstag auf Sonntag ist in einem Mehrfamilienhaus im Schweinfurter Stadtteil Deutschhof aus noch ungeklärter Ursache ein Brand ausgebrochen. Gegen 0:45 Uhr ging bei der Einsatzzentrale des Polizeipräsidiums Unterfranken die Mitteilung über einen Brand in einer Wohnung eines Hauses in der Straße "Am Schöttlein" ein.

Keine Verletzten

Eine Vielzahl von Streifen der Schweinfurter Polizei und die örtlichen Feuerwehren begaben sich umgehend zur Einsatzstelle und konnten bereits beim Eintreffen eine starke Rauchentwicklung feststellen. Der Bewohner der betroffenen Wohnung konnte sich laut Polizeiangaben selbstständig ins Freie retten und wurde durch den Rettungsdienst erstversorgt. Die Einsatzkräfte evakuierten die Bewohner des Hauses.