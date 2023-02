Mehrere Wölfe im bayerischen Oberland nachgewiesen: Was nun?

Landrat sieht Alm- und Weidewirtschaft in Gefahr

Tiere auf der Alm spielen eine wichtige Rolle im Erhalt der Kulturlandschaft. Werden die Almwiesen nicht mehr beweidet, wachsen sie zu. Seltene Pflanzen und Tiere verlieren ihren Lebensraum. Allein im Landkreis Garmisch-Partenkirchen leisten rund 2.500 Schafe so wertvollen Naturschutz. Die Berglandschaft würden sich ohne Beweidung radikal verändern, so Joseph Grasegger, Vorsitzender des Landesverbands bayerischer Schafhalter.

Auch für den Tourismus wäre das ein Problem, so Landrat Anton Speer (Freie Wähler). Berggipfel würden zuwachsen und eine Alm ohne Tiere sei touristisch auch schwer zu vermitteln. Nach den erneuten Wildrissen reagiert der Landrat. So könne es nicht weitergehen, schreibt er in einer Pressemitteilung. "Unter diesen Voraussetzungen ist die Ausübung der Weide- und Almwirtschaft im gesamten Landkreis in Gefahr", bekräftigt Speer. Er steht mit den übergeordneten Behörden in Kontakt, um eine Lösung zur Wolfsproblematik zu erreichen. Auch der Bund Naturschutz sieht Handlungsbedarf, setzt aber einen anderen Focus.

Bund Naturschutz fordert besseren Herdenschutz

Derweil werden die Rufe von den Tierhaltern in der Region hinsichtlich einer Entnahme immer lauter. Auch im Nachbargebiet in Tirol wurde reagiert; nach einem Beschluss des Landtags können dort Wölfe nun leichter geschossen werden. Der Bund Naturschutz kritisiert das und bleibt bei seiner bekannten Position. Solange keine direkte Gefährdung vorliege, gebe es keinen Grund für einen Abschuss, sagt Uwe Friedel, Wolfsexperte beim Bund Naturschutz.

Zudem wäre eine Entnahme nur eine kurzfristige Lösung. Es sei nur eine Frage der Zeit, bis weitere Wölfe in das bayerische Oberland kommen. Ständig Jagd auf sie zu machen, sei seiner Meinung nach keine Lösung. Er verstehe die Sorgen der Tierhalter und schätze auch ihre Arbeit in Sachen Alm- und Weidewirtschaft. Auch der Naturschützer bestätigt im BR24-Interview, dass ohne Schafe und Kühe auf der Alm Biodiversität verloren gehen würde. Doch Tiere auf der Alm seien trotz Wolf möglich. Statt Abschuss brauche es einen besseren Herdenschutz.