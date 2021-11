Mehrere Warnstreiks im Öffentlichen Dienst in Unterfranken

Die Gewerkschaft Erziehung und Wissenschaft (GEW) ruft heute angestellte Lehrer am bayerischen Untermain (Stadt und Kreis Aschaffenburg und Landkreis Miltenberg) und in Würzburg zum ganztägigen Warnstreik auf. Hintergrund ist der Tarifkonflikt im öffentlichen Dienst. Die Gewerkschaft fordert neben besseren Arbeitsbedingungen fünf Prozent mehr Gehalt, mindestens aber 150 Euro monatlich. Für die Beschäftigten im Gesundheitswesen sollen es mindestens 300 Euro mehr sein.

Streik in Aschaffenburg und Würzburg

In Aschaffenburg ruft die GEW ab 7:30 Uhr zu einem Protestmarsch ab der Comenius-Schule durch die Innenstadt auf. In Würzburg sind neben den Lehrern auch alle Tarifbeschäftigten und studentischen Hilfen der Julius-Maximilians-Universität zum Streik aufgerufen. Auch die Landesanstalt für Wein- und Gartenbau beteiligt sich an dem Streik. Der Demonstrationszug in Würzburg soll um 11.00 Uhr am Heilig Kreuz-Zentrum starten und zum Bahnhof führen. Um 12.00 Uhr ist am Hauptbahnhof eine Abschlusskundgebung geplant.

Verdi fordert finanzielle Anerkennung für die Beschäftigten

"Der Unmut der Beschäftigten, gerade im Gesundheitswesen hat durch die Ignoranz der enormen Belastungssituation durch die Arbeitgeber nun einen Höhepunkt erreicht", erklärt Gerald Burkard, Bezirksgeschäftsführer der Gewerkschaft Verdi Würzburg-Aschaffenburg. Burkard fährt fort: "Die extreme Arbeitssituation, die bereits vor der Pandemie vorhanden war und durch diese nochmals gesteigert wurde, muss nun auch zu einer spürbaren finanziellen Anerkennung führen." Die Arbeitgeber hätten sich verweigert, den Ernst der Lage zu erkennen und provozierten mit ihrer Verweigerungshaltung diese Arbeitsniederlegung, so der Gewerkschafter.

Hier geht es zu: "Warnstreiks: Vereinbarungen sichern bei Klinikstreik Notbetrieb"

Bayernweit weitere Warnstreiks geplant

Weitere Warnstreiks in Bayern gibt es heute in München, Bamberg, Augsburg und Erlangen. Vom bayerischen GEW-Tarifexperten Anton Salzbrunn heißt es: "Während die vierte Pandemiewelle in vollem Gange ist, ignorieren die Ländervertreter die gestiegene Arbeitsbelastung und die gestiegene Inflationsrate. Ebenso weigern sie sich, an den Hochschulen das Befristungsunwesen einzudämmen und die studentischen Hilfskräfte in den Tarifvertrag der Länder einzubinden. Mit dieser Blockadehaltung lassen sie den Gewerkschaften keine andere Wahl, als zu Streiks aufzurufen". Ende November steht in Potsdam die dritte Verhandlungsrunde mit der Tarifgemeinschaft deutscher Länder (TdL) an. Die TdL wies die Forderungen bisher als unrealistisch zurück und legte noch kein Angebot vor.