Mehrere Waldbrände in der Oberpfalz - weiter teils hohe Gefahr

Im Landkreis Schwandorf hat es mehrere Waldbrände gegeben. Nach Angaben der Polizei stand in der Nacht auf Donnerstag im Schwarzacher Ortsteil Unterauerbach eine Waldfläche von etwa zwei Hektar in Flammen. Das entspricht etwa drei Fußballfeldern. Rund 300 Feuerwehrleute waren im Einsatz. Verletzt wurde niemand.

Weiteres Feuer in Nabburger Waldstück

Zuvor war bereits ein circa 1.000 Quadratmeter großes Waldstück im Bereich des Nabburger Ortsteils Wölsenberg in Brand geraten. Auch hier gab es keine Verletzten. In beiden Fällen hatten Zeugen die Feuer gemeldet. Die Ursachen für die Brände und die jeweilige Schadenshöhe sind laut Polizei noch unklar.

Zweithöchste Gefahrenstufe am Donnerstag

In Demeldorf, einem Ortsteil von Schwarzhofen im Kreis Schwandorf, brannten in der Nacht auf Donnerstag etwa 200 Quadratmeter Wald. Hier sind die genauen Hintergründe ebenfalls noch nicht bekannt. Für den Raum Schwandorf hatte der Deutsche Wetterdienst (DWD) für Mittwoch die höchste der insgesamt fünf Gefahrenstufen für Waldbrände ausgewiesen. Die gilt am Donnerstag in der Oberpfalz nur noch für den Bereich Parsberg. Im Raum Schwandorf und vielen weiteren Teilen der Oberpfalz wird für Donnerstag die zweithöchste Warnstufe angegeben.