Gleitschirmflieger stürzt ab und landet in Wandergruppe

In den Allgäuer Alpen hat am Karsamstag ein Gleitschirmflieger die Kontrolle verloren und ist abgestürzt. Der 32-Jährige war auf dem Breitenberg (Lkr. Ostallgäu) gestartet. Wegen eines Aufwindes und eines Flugfehlers kam es zu einem Strömungsabriss.

Gleitschirmflieger stürzt in Wandergruppe

Der Mann verlor die Kontrolle über seinen Gleitschirm und stürzte in eine Wandergruppe, die sich im Bereich der Hochalpe aufhielt. Dabei wurden ein siebenjähriges Mädchen und eine 63-jährige Frau leicht verletzt. Außerdem erlitt ein Hund eine leichte Verletzung. Der Gleitschirmflieger erlitt selbst mittelschwere Verletzungen. Die Bergwacht Pfronten brachte die beiden verletzten Wanderer in ein Krankenhaus. Der Gleitschirmflieger wurde mit einem Hubschrauber ins Krankenhaus transportiert.

Vor Ort befanden sich neben Beamten der Polizeiinspektion Füssen auch die Bergwacht Pfronten und ein Beamter der Alpinen Einsatzgruppe der Polizei, der jetzt die genauen Unfallumstände ermittelt.

61-Jähriger landet in Baumkrone

Nachdem die Rettungskräfte den Breitenberg verlassen hatten, stürzte ein weiterer Gleitschirmflieger ab - und zwar im Bereich der Daufat. Der 61-jährige Mann musste wegen eines Flugfehlers seinen Rettungsschirm auslösen. Manövrierunfähig landete er in einer Baumkrone. Die Bergwacht Pfronten konnte den Mann mithilfe eines Rettungshubschraubers unverletzt retten.

28-Jähriger verheddert sich in Gleitschirm-Leinen

Einen dritten Unfall gab es in Oberbayern. Ein 28-jähriger Mann ist am Brauneck mit seinem Gleitschirm abgestürzt, auch er hat sich verletzt. Laut Polizei kam es zu dem Unfall am Süd Startplatz nahe der Gipfelstation der Bergbahn auf rund 1.550 Metern Höhe. Die Leinen des Gleitschirms hatten sich beim Start verdreht. Der 28-Jährige versuchte vergeblich, sie in der Luft zu entwirren, geriet in eine Spirale und stürzte schließlich auf den Starthang. Bei dem Aufprall zog er sich eine Schulterverletzung zu und wurde mit einem Rettungshubschrauber in ein Krankenhaus geflogen.