Angriffe auf Feiern: Toter in Parsberg, Schüsse in Fürth

In Parsberg (Landkreis Neumarkt in der Oberpfalz) ist es am Sonntagnachmittag zu einem Messerangriff gekommen. Ein Polizeisprecher bestätigte dem BR, dass es ein Todesopfer gibt. Die Tat ereignete sich auf einer privaten Feier mit mehreren hundert Teilnehmern.

Tatverdächtiger nach Messerangriff gefasst

Der mutmaßliche Täter wurden den Angaben zufolge festgenommen. Zu weiteren Verletzten und ob es sich bei der Feier um eine große Hochzeit gehandelt hat, wie mehrere Medien berichten, wollte die Polizei keine Angaben machen.

Großeinsatz der Polizei in Parsberg

Derzeit laufen die Ermittlungsmaßnahmen, bei denen unter anderem sehr viele Zeugen vernommen werden. Insgesamt sind mehr als 100 Polizistinnen und Polizisten im Einsatz, es wurden auch Beamte von außerhalb der Oberpfalz hinzugezogen.

Lebensgefährlich Verletzter nach Schüssen bei Hochzeit in Fürth

Zu einem Großeinsatz kam es auch am Sonntag in Fürth: Dort fielen auf einer Hochzeit Schüsse. Wie die Polizei mitteilte, wurde ein Mensch lebensgefährlich verletzt und ins Krankenhaus gebracht.

An der Feierlichkeit in einer Eventhalle waren mehrere hundert Menschen beteiligt, so Michael Petzold von der Polizei Mittelfranken. Das Gelände ist großräumig abgesperrt. Mehrere Einsatzkräfte sind vor Ort und ein Polizeihubschrauber war im Einsatz. Momentan bestehe keine Gefahr mehr, so Petzold weiter. Das Gebiet solle aufgrund des Großeinsatzes gemieden werden.