Mehrere Verletzte bei Glatteis-Unfällen in Bayern

Glatte Straßen haben im Freistaat zu vielen Unfällen geführt. Vor allem in der Oberpfalz kam es laut Polizei häufig zu Verkehrsunfällen wegen Schnee und Eis auf den Fahrbahnen. In der Zeit von 13.00 Uhr bis 21.00 Uhr registrierte die Polizei hier 30 witterungsbedingte Unfälle. "Meist rutschten die Fahrzeuge von der Fahrbahn ab", sagte ein Sprecher. Eine Person sei dabei leicht verletzt worden.

Tanklaster rutscht auf Wiese

Im oberpfälzischen Landkreis Amberg-Sulzbach verlor ein 46-Jähriger bei Birgland die Kontrolle über seinen Tanklaster, wie die Polizei mitteilte. Er kam von der Fahrbahn ab und rutschte mit dem Fahrzeug 50 Meter über eine Wiese. Es entstand ein Schaden von 30.000 Euro.

Schwerer Unfall in Niederbayern

In Niederbayern registrierte die Polizei 15 witterungsbedingte Unfälle. Bereits am frühen Abend hatte sich in Geisenhausen im Landkreis Landshut ein schwerer Verkehrsunfall ereignet, bei dem zwei Autos auf glatter Fahrbahn ins Schleudern geraten und ineinander geprallt waren. Die zwei Fahrerinnen, eine davon schwanger, wurden schwer beziehungsweise lebensbedrohlich verletzt. Bei den anderen Unfällen wurden insgesamt acht Menschen leicht verletzt.

Lastwagen auf Bergstrecke hängen geblieben

Auf der Bergstrecke von Deggendorf Richtung Rusel seien auf schneebedeckter Fahrbahn einige Lkw hängen geblieben, dies habe kurzzeitig zu Verkehrsstörungen geführt, so die Polizei. Der Räumdienst war im Einsatz. Auch in Unterfranken kam es zu "kleineren Unfällen" durch glatte Straßen. Schwer verletzt wurde aber niemand.

Meteorologen warnen auch heute vor Frost, im äußersten Süden zudem vor Sturmböen. Die Höchstwerte liegen bei 1 bis 7 Grad.